Robur, attesa per le nuove scelte. Le incognite da sciogliere per la rosa

Sono giorni di silenzio in casa Siena. Mentre lo stadio Artemio Franchi ha riaperto i battenti per ospitare i campioni in erba del Festival del Calcio e dei campi estivi bianconeri (e per il sempre seguitissimo torneo Dudo Casini) i tifosi della Robur sono in attesa di novità per quanto riguarda la costruzione della prima squadra. Le notizie ufficiali si sono fermate ai saluti formali ad Achy, Stacchiotti, Hagbe e Semprini che hanno fatto seguito a quelli a Bianchi, già accasato al Follonica Gavorrano, Masini, Candido e Morosi.

Una mezza rivoluzione che potrebbe non essere finita e che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore. Da definire la posizione dei giocatori in scadenza su cui ancora la società non si è espressa, a partire da Boccardi che, vista l’ottima stagione disputata, la piazza vorrebbe vedere ancora in bianconero. Il giocatore, dal proprio canto, ha più volte espresso la volontà di rimanere. Dato per scontato l’addio di Galligani e di Di Gianni, al momento, in rosa, sotto la voce ‘attaccanti’ c’è il solo Giannetti. Gli altri calciatori sotto contratto sono Di Paola (2005), Ricchi, Pescicani (2005), Lollo e Mastalli, oltre ai 2007 Calamai e Rogani, passati in prima squadra dalla Juniores, che hanno sottoscritto un contratto pluriennale, e Lapadatovic, arrivato a gennaio dalla Svezia, in attesa della maggiore età per il tesseramento (compirà gli anni il 10 luglio). Proprio sul fronte attaccanti un profilo che alla Robur piace è quello di Vieri Regoli, al Livorno la scorsa stagione.

Proprio ieri, dopo giorni di tira e molla, è arrivata la rescissione del contratto che legava Paolo Indiani al club labronico: il veterano degli allenatori è stato subito ufficializzato dal Grosseto a cui si è legato fino al 2027 ("Un tecnico vincente, un progetto ambizioso, una piazza affamata: il futuro comincia adesso", il messaggio della società maremmana che punta, senza mezzi termini, alla promozione in Serie C). Anche a Livorno, quindi, possono adesso iniziare a lavorare alla prossima stagione, definendo il destino dei giocatori che proseguiranno l’avventura con la maglia amaranto e quelli che invece dovranno togliersela di dosso. Un altro nome accostato al Siena quello di Matteo Panattoni, classe 2002, la passata stagione all’Orvietana (17 gol), rivelazione del Girone E. Il ragazzo, pisano come Bellazzini, è attenzionato anche in C (Cavese e Sorrento) oltre che in D (San Marino e Teramo).