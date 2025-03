Robur, avanti così! Successo meritato. Di Paola e Boccardi mettono la firma

SANGIOVANNESE 1 SIENA 2

SANGIOVANNESE (3-5-2): Patata; Vietina (36’st Bocci), Chelli, Fumanti; Pertica (44’st Pertici), Pardera (13’st Cenci), Romanelli, Nannini, Arrighi (1’st Gianassi); Gaetani, Nieri. Panchina: Gioli, Piantini, Bargellini, Castronuovo, Lombardi. Allenatore Bonura.

SIENA (4-3-1-2): Giusti; Achy, Biancon, Cavallari, Di Paola; Suplja (11’st Farneti), Bianchi, Mastalli (39’st Hagbe); Ruggiero (11’st Carbè); Boccardi (43’st Giannetti), Galligani (28’st Masini). Panchina: Stacchiotti, Candido, Pescicani, Semprini. Allenatore Magrini.

Arbitro: Tassano di Chiavari (Cavallaro-Negro).

Reti: 5’ pt Di Paola, 6’ pt Nieri (R), 45’ pt Boccardi.

Note: Ammoniti: Di Paola, Vietina, Pardera, Achy, Chelli, Fumanti, Giannetti. Recuperi: 1’ e 5’.

SAN GIOVANNI VALDARNO – Torna a vincere il Siena e lo fa al termine di una buona prestazione, specie nel primo tempo, a San Giovanni Valdarno. Il passivo per i padroni di casa sarebbe potuto essere più ampio ma i soliti errori sotto porta e le parate dell’estremo difensore Patata hanno tenuto il risultato in bilico fino alla fine. Pronti via e la Robur passa: assist di Galligani per Di Paola che è lucido e piazza il sinistro alle spalle di Patata. Passano 40 secondi e il terzino bianconero causa il rigore che Nieri trasforma spiazzando Giusti, 1-1. Ma il Siena è in giornata e non si scoraggia. Inizia una fase in cui i bianconeri vanno vicinissimi al gol in diverse occasioni con Suplja (colpo di testa alto di poco al 12’), Ruggiero (palo a pochi passi dopo l’assist di Di Paola al 23’), due volte Boccardi (eccellente Patata) intervallate da un altro intervento super del portiere su Achy. La fortuna gira dalla parte giusta subito dopo con lo stesso Boccardi che sfrutta la palla recuperata da Ruggiero per il 2-1.

Se il primo tempo era stato scoppiettante, soprattutto per merito della formazione di Magrini, il secondo inizia a ritmi decisamente più bassi. Tanti gli errori da entrambe le parti e le azioni degne di nota spariscono. Magrini cambia presto qualcosa ma il risultato non cambia. Galligani, pochi istanti prima di lasciare spazio a Masini, impegna Patata in uno dei pochi brividi di un secondo tempo piatto. Il portiere di casa è attento e devia la sfera calciata sul primo palo. Biancon (35’) con un bel destro dal limite (dopo uno schema mal riuscito su punizione) fa la barba al palo. Bonura inserisce anche Bocci per l’assalto finale ma è il Siena che ha la chance per il terzo gol, stavolta con Carbé che a pochi passi da un super Patata si divora il tris e quello che sarebbe stato il suo primo sigillo stagionale. Nel lungo recupero la Sangiovannese con le palle inattive torna dalle parti di Giusti. Nel primo minuto di recupero Nieri di testa stacca da solo dentro l’area piccola graziando la Robur.

Guido De Leo