Robur: Bianchi possibile avversario. Il centrocampista sceglie il FolloGavo

Annunciato Tommaso Bellazzini come nuovo allenatore, il Siena, nella persona del direttore sportivo Simone Guerri sta lavorando all’allestimento del nuovo organico. Se da una parte il ds, in sinergia con il mister, sta comunicando ai giocatori in scadenza se faranno o meno parte della rosa 2025/2026, dall’altra si sta muovendo per portare in bianconero quelle pedine reputate utili alla causa, idonee al progetto. I nomi finora circolati, quelli dell’attaccane Vieri Regoli (Livorno), del trequartista Nicolò Ledonne (Juventus), del regista Edoardo Ceccuzzi (Foligno), sono di assoluto livello per la categoria e lasciano presagire, visti i ruoli, poche conferme. In ogni caso l’obiettivo dichiarato dallo stesso direttore, su input della proprietà svedese, è quello di ringiovanire la squadra, di dare maggior spazio a ragazzi di prospettiva. Fino a questo momento l’unica operazione ufficializzata dal club bianconero, è stata la separazione dal capitano Tommaso Bianchi (nella foto), nonostante il desiderio, dichiarato, del calciatore fosse di rimanere e chiudere la carriera a Siena. Il centrocampista, in ogni caso, ha già trovato una nuova sistemazione: la prossima stagione vestirà la maglia del Follonica Gavorrano, neo retrocesso in Eccellenza, ma con concrete possibilità di ripescaggio. Non è escluso quindi che le strade di Bianchi e della Robur tornino a incrociarsi su un campo di pallone appena tra qualche mese. Una scelta anche di cuore, quella del giocatore, originario proprio di Follonica. "Sono molto contento, torno a casa dopo tanto tempo – le sue prime parole in rossobiancoblù –. Sono partito a 14 anni per girare l’Italia e anche l’Europa. É arrivata l’occasione giusta per tornare qua, dove vivono la mia famiglia e i miei amici. Bello quindi finire il mio percorso dove l’ho iniziato, con l’obiettivo di far crescere questo movimento in città e in società. Qua ci sono cresciuto, ho ritrovato persone che conosco da quando ero bambino. La società è organizzata benissimo, le strutture già le conoscevo ma non è scontato avere impianti così, queste sono cose importanti". "In tutte le piazze dove ho giocato ho sempre dato tutto – ha aggiunto Bianchi –. Vorrei essere un esempio da questo punto di vista anche per i giovani, soprattutto adesso che rappresento la mia città".