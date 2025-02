Robur, Boccardi e Cavallari disponibili. Coperta corta nel pacchetto arretrato

Non è stata una partita brillante, con il Poggibonsi, tutt’altro. Anche contro i giallorossi, il Siena ha dato mostra del solito pregio (la solidità difensiva) e dei soliti difetti (l’incapacità di trovare la via del gol e la scarsa intensità), per quanto la rete del vantaggio non sia arrivata per una questione di millimetri. Chissà come sarebbe andata se Giannetti l’avesse buttata dentro; chissà come sarebbe finito il derby, chissà se la rete si sarebbe rivelata quell’episodio tanto inseguito per sbloccare la squadra, ora che iniziato il rush finale.

Con i se, però, non si va da nessuna parte e per Bianchi e compagni è già arrivato il momento di guardare alla prossima partita, la trasferta sul campo della Sangiovannese. Dal Bertoni dell’Acquacalda, dove la squadra ha ripreso ad allenarsi ieri pomeriggio, sono arrivate buone notizie: Boccardi (foto), uscito acciaccato dal Franchi domenica, ha lavorato regolarmente, la sua uscita anticipata è stata evidentemente figlia ‘soltanto’ di un affaticamento. L’attaccante, in questo momento, forte di una buona condizione e impiegato con continuità da mister Magrini, si è preso la responsabilità dell’attacco bianconero, mettendo in campo qualità e sacrificio.

Allo stadio Fedini sarà della partita anche Cavallari: il difensore ha scontato contro il Poggibonsi la giornata di squalifica inflittagli dalla giustizia sportiva ed è pronto a riprendersi il posto al centro della linea. Un ottimo rientro considerando quanto nel pacchetto arretrato la coperta sia corta (domenica non ci saranno squalificati, il diffidato è Di Paola: alla prossima ammonizione sarà costretto a fermarsi). Da valutare invece la disponibilità di Lollo: il centrocampista, ieri alla ripresa della preparazione, ha proseguito con il proprio programma di lavoro, giorno per giorno lo staff medico bianconero valuterà la sua eventuale convocazione. Sicuro assente, infine, Ricchi: l’esterno mancino si è sottoposto a intervento chirurgico la scorsa settimana e sta seguendo un percorso di recupero. Tornerà abile e arruolabile soltanto la prossima stagione. Per il resto della squadra l’allenamento di ieri è iniziato con un lavoro fisico; è poi proseguito con delle serie di possessi palla ed esercitazioni tecnico-tattiche. La seduta si è conclusa con la tradizionale partitella di fine allenamento.