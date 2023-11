Robur-Candido: amore a prima vista: "Sono qui per vincere il campionato"

"Ho accettato di giocare in Eccellenza, a 400 chilometri da casa, solo per il Siena. Darò tutto me stesso perché la Robur vinca il campionato e torni dove le spetta il prima possibile. Non faccio altre promesse se non questa".A parlare è Roberto Candido (nella foto): contro l’Asta il bianconero ha vestito per la prima volta la maglia della Robur e ha bagnato l’esordio con il primo gol in bianconero. "E’ per la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto e appoggiato in ogni scelta" la dedica. "E’ stata una bella emozione – ha raccontato Candido –: ci tenevo a partire bene e farmi conoscere dai compagni e dallo staff. La partita si è messa subito sui binari giusti e abbiamo conquistato i tre punti: una doppia soddisfazione".

"Ero a casa,svincolato, quando c’è stato il primo contatto con il Siena – ha poi riavvolto il nastro –. Non avrei voluto scendere di categoria, né mi sarei voluto allontanare da casa (Lissone, in provincia di Monza Brianza ndr), ma l’Eccellenza con questa maglia ha tutto un altro sapore, è un onore. Prima di firmare ho svolto qualche allenamento con la squadra, perché fosse valutata la mia condizione: l’anno scorso ho avuto un infortunio e ho perso parte della stagione. Ma a luglio ho avuto la possibilità di allenarmi con una squadra professionistica, quindi avevo già un po’ di allenamenti alle spalle. Il sabato ho firmato, la domenica ero in campo".

"Il mio ruolo naturale è il trequartista – ha aggiunto il bianconero –, ma negli hanno ho fatto anche l’attaccante esterno e la mezzala, a seconda delle esigenze della squadra. Diciamo che sono un giocatore duttile che può agire in qualunque posizione dal centrocampo in su". Eppure si è trovato nell’elenco degli svincolati, come molti altri colleghi, alcuni dei quali, adesso, sono suoi compagni di squadra. "Credo che molto dipenda dalle riforme che ci sono state negli ultimi anni dalla Lega Pro alla Serie D – ha affermato Candido –. L’utilizzo dei quattro under in Serie D, spinge le società a determinate scelte di mercato e tanti ragazzi come me finiscono per non rientrare più nei piani". Guardare avanti, sempre: domenica la Robur farà visita al Pontassieve, fanalino di coda della classifica. "Ogni partita ha le sue insidie – ha chiuso l’attaccante –. Ogni campo è difficile, ogni avversaria ha i suoi valori e, giocando contro il Siena, ancor più motivazioni. Noi dovremo affrontare l’impegno con il giusto atteggiamento, cercando, come sempre, di dare il massimo e con umiltà".