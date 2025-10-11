Robur concentrata sul campionato. Ora c’è un primo posto da difendere

Domani pomeriggio torneranno ad aprirsi le porte dello stadio Artemio Franchi: chiusa la parentesi Coppa Italia, con il ko subìto a Orvieto, il Siena è pronto a riprendere la sua marcia in campionato, ospitando, per la settima giornata, il Cannara. Il percorso compiuto dai bianconeri fino a oggi li ha portati in testa alla classifica, in coabitazione con il Tau Altopascio e il Grosseto che proprio domani si sfideranno allo Zecchini: eppure la graduatoria piange qualche punto, in particolare i tre persi al primo turno al vecchio Rastrello proprio contro il Tau, sfida decisa dall’autorete di Somma e da due rigori falliti. Sì, con un pizzico di fortuna in più e un po’ più di cinismo, la Robur avrebbe potuto guardare tutti dall’alto, in solitaria. Se nelle buone prestazioni inanellate qualcosa non è andato, sono state infatti le diverse occasioni create e non trasformate, bilanciate comunque da una spiccata solidità in fase difensiva, dimostrata dai numeri: soltanto due i gol incassati (oltre all’autorete dell’esordio, il centro di Valentini dello Scandicci), ottimo viatico per il cammino. La squadra ultimerà la preparazione al match del Franchi con la seduta di rifinitura in programma questa mattina; tra speranze e certezze: non faranno sicuramente parte della partita, il lungodegente Tosini e Nardi, che ha subito una lesione del retto femorale la scorsa settimana: entrambi, quota impiegata con continuità fino all’infortunio e un giocatore di qualità che ha sempre fatto la differenza, ne avranno ancora per un po’ di tempo. Dita incrociate, invece, per Barbera (risentimento muscolare) e Noccioli (distorsione alla caviglia): sia il centrocampista che l’attaccante hanno ripreso a lavorare con il gruppo, la loro presenza, almeno nell’elenco dei convocati, sarà decisa in queste ore. La costruzione dell’undici anti-Cannara, da parte di mister Bellazzini (che ritroverà il suo vice Lelli, scontata la squalifica) dipenderà quindi dalla loro condizione e da quella di Menghi: l’attaccante, ai box per tutta la prima parte di stagione per un problema al polpaccio, ha vestito la sua prima maglia titolare mercoledì a Orvieto in Coppa Italia, rimanendo in campo per quarantacinque minuti. Non è escluso che il tecnico bianconero possa decidere di utilizzarlo anche domani.