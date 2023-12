Robur decimata nella sfida cittadina . Mister Magrini ‘convoca’ il sindaco

Si è messa male per la Robur. Le dichiarazioni del tecnico bianconero Lamberto Magrini (nella foto), all’inizio della conferenza stampa di presentazione Mazzola-Siena, assomigliano a un bollettino di guerra. "Se Galligani ha recuperato dal dolore alla schiena e Ricciardo è tornato a disposizione – ha affermato il mister –, non saranno della partita né Masini che ha accusato un fastidio e non va rischiato, né Granado, alle prese con una piccola lesione: dovrà stare fuori 2-3 settimane. Bertelli si è bloccato lunedì per un’ernia cervicale, si è allenato soltanto ieri e oggi. Pagani è squalificato".

"Queste sono le conseguenze del dover giocare su un campo allentato, in cui è facile scivolare – ha aggiunto Magrini –, devi metterci almeno il 40 per cento in più di energie: le condizioni non ottimali di un terreno portano a infortuni muscolari". E il ritorno al Franchi non sarà immediato. "Spetta alla società esprimersi su questo argomento – ha spiegato il tecnico bianconero –. Da allenatore e per la squadra dico solo che la situazione in qualche modo deve sbloccarsi, non possiamo subire ancora queste forzature. Il sindaco deve prendere in mano la situazione, ne ha tutti i diritti".

"La possibilità di andare a Colle almeno la prossima settimana non c’è – ha aggiunto –: ci giocano le giovanili biancorosse". Complici infortuni e squalifiche, questo pomeriggio Hagbe vestirà la sua prima maglia titolare: un premio per un giovane che si è applicato e ha convinto il suo allenatore. "Quando parlo alla squadra porto il suo esempio – ha dichiarato Magrini –: non avendo mai fatto amichevoli ho potuto valutare poco i giovani. Ma Alfred nell’ultimo test con la Berretti del Badesse mi è piaciuto. E quando è entrato ha sempre fatto bene. E’ arrivato il suo momento". "Se ho pensato alla difesa a tre – ha detto poi –? Sì, anche perché Achy è in un ottimo momento. Ma con il 3-5-2 saremmo stati limitati negli ultimi metri".

Su Mazzola-Siena. "Il campo grande di Colle potrebbe aiutarci a sfruttare le nostre capacità tecniche nella gestione della palla. Loro sono bravi a ripartire, sono veloci, davanti hanno giocatori brillanti, come Pierangioli, che ho allenato a Grosseto, in grandissima forma, come mi ha confermato lui, parlandoci. Mi aspetto una bella partita, intensa. Ci sono tanti ex? Ogni avversaria contro di noi ci mette qualcosa in più, siamo la capolista, siamo il Siena. E lo dimostra anche il fatto che già dopo pochi minuti gli altri perdano tempo: il primo obiettivo è non perdere. Ma credo che con il Mazzola sarà una partita aperta".