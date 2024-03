Robur e Colligiana, derby da brividi. Magrini: "Massima concentrazione"

Sì, lo scontro diretto con il Signa è ormai alle porte, la Serie D è a un passo. La Robur, però, "deve rimanere concentrata sulla Colligiana", il tecnico bianconero Lamberto Magrini (nella foto) non traccia altre strade, alla vigilia della sfida di questo pomeriggio allo stadio Manni di Colle Val d’Elsa.

"Dobbiamo guardare soltanto alla partita di oggi – dice –, senza pensare che con tre vittorie saremmo matematicamente promossi o che domenica prossima giocheremo una sfida decisiva, anche perché ci separano dieci punti a sette giornate dalla fine, un buon margine di vantaggio. Oggi scenderemo in campo per un derby particolarmente sentito, soprattutto per gli avversari, contro una squadra che ci metterà cattiveria e applicazione". La pioggia potrebbe aver peggiorato le condizioni del campo. "Dovremo nel caso, essere pronti a interpretare la gara per quello che sarà il terreno di gioco – afferma il mister – dovremo adattarci a disputare una partita sporca, a dare battaglia. Se poi le due squadre si affronteranno a viso aperto, ne guadagnerà lo spettacolo". "I ragazzi devono rimanere concentrati – aggiunge –, ma li ho visti lavorare molto bene in settimana, con serietà, nostro punto di forza per affrontare queste ultime battaglie. La squadra è consapevole che quella di oggi è una gara da vincere, perché un successo significherebbe avere per il 50 per cento la vittoria del campionato in tasca".

Galligani, Ricciardo, Bianchi e Bertelli sono in diffida: con un’ammonizione salteranno Siena-Signa per squalifica. "Ripeto, la testa deve essere soltanto alla Colligiana – ribadisce l’allenatore della Robur –. Dalle diffide, tendenzialmente, non mi faccio condizionare; sono abituato a non pensarci dall’inizio, semmai a partita in corso. Contro la Rondinella, per esempio, ho tolto sia Boccardi, ammonito, che lo stesso Galligani in quest’ottica".

Magrini si sofferma poi sulle condizioni della squadra che hanno dettato le scelte di formazione. "Masini ha accusato un problema al polpaccio – dichiara ancora l’allenatore – l’altro, rispetto a quello infortunato nelle scorse settimane; oggi rimarrà a riposo e di conseguenza non sarà neanche convocato. Candido non è ancora al top della condizione: è a disposizione ma partirà dalla panchina e non è neanche detto che entri a partita in corso. Vedremo Non vogliamo correre rischi".