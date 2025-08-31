Robur e Poggibonsi: derby da non sbagliare!. Guerri: "Ho fiducia". Barontini: "Gioca Ndiaye"

Con gli arrivi del difensore Bellavigna dalla Ternana, e del jolly offensivo Lipari dal Lumezzane, la rosa del Siena è chiusa. A dirlo è stato il ds Simone Guerri (nella foto). "Sono molto soddisfatto – sottolinea il dirigente – abbiamo composto la rosa che avevamo in testa. L’obiettivo era quello di creare un gruppo giovane, abbassare l’età e iniziare un percorso nuovo. Ci vorrà un po’ più di tempo per arrivare ad una squadra con una forte identità ma abbiamo cercato profili che si incastrassero bene con le richieste dell’allenatore. I nuovi? Bellavigna è un 2006 che ci permette di avere più soluzioni nelle quote. Lipari era il primo obiettivo già da giugno. È una seconda punta o trequartista, un calciatore che secondo me alza il livello nel reparto offensivo. Con questi due ingressi dovremmo essere a posto. Abbiamo le coppie in tutti i ruoli. Boccardi? Ha rescisso per motivi personali. Lo aspettiamo, siamo in contatto con lui ma in questo momento è fuori".

Il mercato in entrata è chiuso, quello in uscita quasi. "Mastalli è l’unico in attesa. In modo trasparente, come successo con altri, gli abbiamo chiarito come a livello tecnico ed economico la direzione fosse quella di prendere altre strade. Dispiace vedere un calciatore ai margini, soprattutto da un punto di vista umano. Spero trovi la situazione giusta".

Il ko di sabato scorso sembra essere stato archiviato. "Abbiamo analizzato la partita, ci sono più aspetti da valutare. Preoccupazione non ce n’è, sconfitte come questa vanno prese nel modo giusto. Gli errori è meglio che siano arrivati adesso. La prossima volta che capiteranno certe partite sapremo trovare le soluzioni. Pensavo ci volesse più tempo, invece già dopo una settimana ha lasciato un’impronta riconoscibile. La preparazione è stata intensa sotto tanti aspetti ma necessaria. Troppa inesperienza? Dentro abbiamo comunque giocatori che portano il loro bagaglio. Il calcio è cambiato, si va verso un’altra direzione. Il mister sta cercando di portare un’identità forte, i compiti sono chiari e definiti. Ho buone sensazioni ma il Siena vero, da un punto di vista atletico, arriverà tra un paio di settimane".

Anche la proprietà svedese sembra essere soddisfatta. "Per tutti sarebbe un vantaggio averli sempre presenti, questo non è possibile ma noi che lavoriamo all’interno sentiamo una presenza giornaliera e il rapporto è sempre molto stretto". Infine sul derby di oggi. "Sarà la prima ufficiale, ci teniamo tantissimo. Vogliamo trasferire l’entusiasmo alla città".

Guido De Leo