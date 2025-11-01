Robur e Prato: la sfida si infiamma. Bellazzini studia l’undici migliore

Tre settimane dopo, i cancelli dello stadio Artemio Franchi, torneranno ad aprirsi. E lo faranno, domani pomeriggio, per ospitare una partita di cartello, il derby Siena-Prato. Un confronto storico: se in campo le due squadre si daranno battaglia per conquistare l’intera posta in palio, anche sugli spalti la sfida si preannuncia bella accesa. Da Prato arriveranno, con pullman organizzati e mezzi propri, centinaia di tifosi e riempiranno il settore ospiti del vecchio Rastrello (che conta 640 unità), mentre in casa Siena l’invito della Curva Guasparri al popolo bianconero è quello di non tirarsi indietro e sostenere in massa Somma e compagni. I bianconeri usciranno dal tunnel per dare continuità al filotto di risultati utili consecutivi, otto, inanellati fino a oggi e rimanere sulla scia della capolista Grosseto (che ieri ha tra l’altro annunciato l’acquisto di un altro attaccante, Jonathan Ciabuschi…). I lanieri lo faranno invece per avvicinarsi al podio, dopo un inizio un po’ zoppicante e un’accelerata significativa nell’ultimo periodo, e con in tasca il titolo assegnato dagli addetti ai lavori, in base agli investimenti fatti, di anti-Grifone. La Robur sosterrà questa mattina l’ultimo allenamento, poi prenderà la parola mister Bellazzini, dopo aver fatto la conta di presenti-assenti. Tra i giocatori in lizza a vestire la maglia titolare, c’è Niccolò Nardi: il numero 10 è tornato a respirare aria di partita domenica scorsa a Ghivizzano, la sua presenza nel rettangolo verde potrebbe spostare gli equilibri. Da valutare l’utilizzo anche di Tosini che contro il Ghiviborgo è tornato a sedersi in panchina dopo il lungo stop: under classe 2006, con qualche dote difensiva in più rispetto ai compagni, potrebbe essere utile in una partita come quella di domani, che si preannuncia aperta. L’eventuale impiego di Tosini porterebbe all’esclusione, esclusivamente per un fatto di anagrafe, di Ciofi: l’ex Montevarchi, come accaduto nelle prime giornate di campionato, sarebbe così chiamato a dare una mano a partita in corsa, portando in campo esperienza, dinamicità e forza. In caso Tosini non fosse ancora pronto, mister Bellazzini dovrebbe di nuovo scegliere il 2006 tra Rossi e Loconte, come ha fatto nelle ultime settimane.