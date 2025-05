Robur e Siena Calcio femminile: camp estivi separati per giovani calciatrici

La notizia circolava già da un po’ di tempo e una mezza conferma era arrivata dalla decisione, da parte della Robur e del Siena Calcio femminile, di organizzare camp estivi per giovani calciatrici separati. Nelle scorse settimane il mancato accordo tra le due realtà bianconere, è diventata una certezza. I due presidenti, Jonas Bodin e Riccardo Magrini hanno commentato sulla pagina Facebook del Fol, la conferenza stampa di Voria in merito proprio ai summer camp. "Abbiamo proposto al Siena Cf di realizzarla in collaborazione – ha scritto Bodin –, ma questa volta hanno scelto di procedere in autonomia, scelta che naturalmente rispettiamo. La nostra ambizione rimane quella di trovare collaborazioni e lavorare insieme per rafforzare il calcio a Siena". "Abbiamo lavorato intensamente in questi mesi per trovare una collaborazione con il Siena Fc – il messaggio di Magrini –, per creare un’unica solida realtà femminile. Nonostante la nostra apertura, non si sono verificate le condizioni per avere una collaborazione fattiva da subito, ma ci auguriamo che in futuro troveremo un accordo equo per entrambe le società".