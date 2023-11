Robur e squadre senesi: stop maltempo. Rinviate le partite del fine settimana

Non si giocherà, domani, la partita Rondinella Marzocco-Siena. E non si giocheranno neanche tutte le altre sfide in programma: il maltempo ha fermato il campionato a ridosso del calcio d’inizio, tutti gli incontri in programma, dal campionato di Eccellenza a scendere (Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria, i campionati giovanili regionali e provinciali), andranno in scena a dicembre. Il Consiglio di Presidenza del Comitato regionale toscano della Lnd ha ufficializzato ieri pomeriggio la decisione, in considerazione di quanto accaduto nelle ultime ore in tante zone della Toscana e dell’allerta per le prossime.

"Considerati gli accadimenti di giovedì sera – si legge infatti nel comunicato ufficiale –, lo stato di emergenza decretato in tutta la nostra regione e il peggioramento delle previsioni meteorologiche, unitamente alla volontà di manifestare solidarietà, vicinanza e rispetto nei confronti delle comunità colpite, ritiene doveroso e opportuno sospendere tutta l’attività regionale e provinciale dilettantistica e giovanile di questo fine settimana".

"Il Consiglio di Presidenza ha altresì deliberato – prosegue poi la nota –, che tutte le gare che si sarebbero dovute disputare in questo fine settimana (compresi i posticipi del lunedì), verranno recuperate durante la pausa per le festività natalizie, nel week-end del 23 e 24 dicembre, ultima data utile prima dell’inizio del girone di ritorno dei campionati". Niente pallone in campo, quindi: lo stop, se non altro, sarà utile alle squadre costrette a fermarsi, per tirare il fiato dopo il turno infrasettimanale di mercoledì e in vista dell’altro turno infrasettimanale in programma mercoledì 15.

Queste le partite della decima giornata del girone B del campionato di Eccellenza che si sarebbero dovute giocare domani: Baldaccio Bruni-Castiglionese, Colligiana-Nuova Foiano, Pontassieve-Lastrigiana, Scandicci-Fortis Juventus, Signa-Mazzola, Asta-Firenze Ovest, Terranuova Traiana-Sinalunghese. Riposa: Audax Rufina.

L’attuale classifica: Siena 20; Castiglionese 19; Nuova Foiano 18; Terranuova Traiana 15; Signa 14; Mazzola e Scandicci 13; Baldaccio Bruni e Sinalunghese 12; Colligiana e Fortis Juventus 11; Rondinella Marzocco e Audax Rufina 10; Lastrigiana 8; Asta 7; Firenze Ovest 4; Pontassieve 3. Siena, Signa, Baldaccio Bruni, Sinalunghese, Colligiana, Fortis Juventus, Rondinella Marzocco, Lastrigiana e Firenze Ovest hanno già osservato il turno di riposo.