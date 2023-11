Robur, ecco il calendario di dicembre. Bianconeri tre volte in campo di sabato

Ora è ufficiale: la partita Mazzola-Siena, come già avevamo anticipato, si giocherà sabato 9 dicembre allo stadio Gino Manni di Colle Val d’Elsa. Il club biancoceleste e quello bianconero hanno trovato l’accordo per consentire a tutti i tifosi di poter seguire il match dagli spalti. L’impianto in Cerchiaia non avrebbe potuto ospitare l’alto numero di sostenitori previsti, qundi la decisione. L’utilizzo del Manni sarà possibile anche grazie alla disponibilità della Colligiana: la prima squadra sarà impegnata in casa, ma il giorno successivo, nello scontro con il Terranuova Traiana, le giovanili biancorosse invece giocheranno in trasferta. Le modalità di acquisto dei biglietti e tutte le informazioni relative alla partita, come spiegato dal Mazzola, verranno comunicate successivamente. La Robur, quindi, scenderà in campo per due volte consecutive di sabato: anche la prossima sfida, la gara casalinga con la Castiglionese, in scena al Berni tra due giorni, è stata anticipata di ventiquattro ore. La squadra di Magrini giocherà di sabato, per la precisione il 23 dicembre, anche il recupero della decima giornata, che vedrà Bianchi e compagni impegnati in casa della Rondinella Marzocco. In mezzo l’incontro interno con la Nuova Foiano (domenica 17 dicembre). Ma l’attenzione dei bianconeri è rivolta adesso soltanto alla Castiglionese, terza forza del girone: a Uopini proseguono la preparazione. Il confronto, classifica alla mano, è moto delicato, con il Siena che, centrando l’ottava vittoria consecutiva, potrebbe incrementare il vantaggio sulla diretta inseguitrice, oggi a -10. Mister Magrini, per la partita, dovrà rinunciare a Cristiani e Ricciardo: ci vorranno ancora due settimane di tempo, prima che il centrocampista e l’attaccante possano tornare a disposizione. Non sarà della gara il lungodegente Ravanelli: il giovane attaccante, reduce da un intervento, si è rivisto al campo in questi giorni e il suo rientro in gruppo sarà graduale. Per quanto riguarda la formazione anti-Castiglionese, non dovrebbero esserci sostanziali novità: da valutare semmai le condizioni di Boccardi, che ha già alle spalle due scampoli di partite. Se la condizione fosse accettabile, potrebbe candidarsi alla maglia titolare.