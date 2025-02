Robur: enormi gli errori in zona gol. Derby con un finale a rischio beffa

Contro il Poggibonsi, per il Siena, è arrivato l’ennesimo pareggio, a reti bianche. I bianconeri di Magrini hanno di che mangiarsi le mani: almeno due le occasioni nitidissime – capitate a Giannetti e Masini (nella foto) – che avrebbero potuto sbloccare la partita. Se già il Siena fatica a trovare la via del gol, non concretizzare certe chance, un peccato che avrebbe potuto costare anche più caro di quanto non lo sia stato.

Con il passare dei minuti i giallorossi si sono fatti più intraprendenti, cercando, con la gara in equilibrio, il gol del vantaggio che poi non è arrivato. L’analisi della partita, insomma, ricalca, da parte bianconera, quella delle precedenti uscite (Livorno a parte): Bianchi e compagni non riescono proprio a vedere la porta, costruiscono poco e quando costruiscono non concretizzano. E non riescono a sfruttare le palle inattive, se è vero che l’unico gol arrivato su punizione rimane quello di Boccardi all’Ardenza.

Uno status quo a cui i bianconeri, anche nel post derby hanno provato a dare una spiegazione: Magrini ha parlato di timore e di mancanza di condizione (che l’organico sia stato martoriato dagli infortuni e dall’influenza è un dato di fatto, così come che un terzino under in più avrebbe decisamente fatto comodo), Masini di mancanza di tranquillità e di un elevato dispendio di energie.

Qualunque sia la causa, il rimedio – e siamo alle soglie della 26ma giornata – non è stato ancora trovato. Di buono c’è che in fase difensiva la squadra lavora bene, lo dimostrano i numeri, specchio delle prestazioni, anche le sconfitte non sono mai arrivate con tanti gol degli avversari (Livorno a parte, di nuovo). E anche la classifica dice ancora quinto posto, con le piazze più nobili rimaste alla portata.

La speranza è che il derby del Franchi non abbia lasciato strascichi pesanti: Boccardi, che sta trovando, con merito, continuità, ha chiesto la sostituzione ed è uscito toccandosi una coscia, la Robur incrocia le dita perché si tratti soltanto di un affaticamento. La prossima sfida sarà sul campo della Sangiovannese: da vedere se il lungodegente Lollo tornerà a disposizione, mentre Ricchi inizierà il proprio percorso di recupero post operazione (stagione finita). Sarà sicuramente del match Cavallari, di rientro dalla squalifica.