Robur, esordio contro Altopascio. Giannetti in campo, rebus Menghi

Archiviata una presentazione che oggettivamente non resterà nella storia (in molti hanno notato la totale assenza delle istituzioni e della proprietà) il Siena è tornato a concentrarsi sull’esordio di campionato di domenica contro il Tau Altopascio. Mister Bellazzini dovrebbe poter tornare a contare su Giannetti che ha saltato l’amichevole contro il Cittadella Modena e il derby col Poggibonsi per un fastidio alla spalla risalente al test contro il Gubbio, ma che sembra essere ormai sulla via del recupero.

Più difficile capire invece se sarà della contesa l’altro centravanti, Menghi, che si è fermato nel riscaldamento domenica per un problema al polpaccio che verrà valutato giorno per giorno dallo staff medico. La speranza che è il 32 bianconero (numero che non può che far tornare alla mente Maccarone e l’epoca d’oro della Robur, ormai lontana anni luce) possa essere già disponibile per l’esordio in campionato o al massimo per quella successiva ad Orvieto. Per il resto torna Zanoni, che era squalificato in Coppa, e potrebbero vedersi nell’elenco dei convocati (che, novità di quest’anno, non viene diffuso alla vigilia della gara) gli ultimi arrivati ovvero Bellavigna e Lipari rispettivamente numero 39 e 8. Un inciso sui numeri: la numerazione sarà fissa anche quest’anno e i calciatori, come comunicato martedì durante la serata del Franchi, hanno scelto i rispettivi numeri, ma in attesa delle nuove maglia la squadra potrebbe giocare con le maglie dall’1 al 20 anche domenica come già fatto contro il Poggibonsi. Ha scelto regolarmente il suo numero (il 23, dopo lo scorso anno era il 24, ora sulla schiena di Cavallari) il centrocampista Mastalli che resta in uscita (mai impiegato in amichevole) ma che fa comunque parte della rosa così come lo sfortunato giovane ivoriano Soumahoro (numero 45) ancora alle prese con il serio infortunio dello scorso aprile.

Guido De Leo