Robur, esordio in campionato con Tau. Mister Bellazzini tiene gli occhi aperti

Dopo il successo nel primo turno di Coppa Italia di serie D contro il Poggibonsi il Siena torna in campo oggi nel primo pomeriggio per iniziare la preparazione in vista dell’esordio in campionato di domenica contro il Tau Altopascio delle 15 al Franchi. Domani è prevista una doppia seduta sempre al Bertoni dell’Acquacalda mentre poi la preparazione proseguirà con tre allenamenti mattutini nei giorni di giovedì, venerdì e sabato, che porteranno dritti alla gara contro il team della provincia di Lucca, tornando nel girone E dopo due anni nel D.

Da valutare oggi alla ripresa degli allenamenti le condizioni di chi domenica pomeriggio non c’era come i due centravanti Menghi e Giannetti, rispettivamente out contro il Poggibonsi per un problema al polpaccio (arrivato nel riscaldamento) e alla spalla. Da capire anche lo stato fisico del portiere Di Vincenzo sempre ai box per un infortunio alla spalla anche se il coetaneo Michielan sembra offrire garanzie. Contro il Tau Altopascio torna invece sicuramente a disposizione il difensore mancino Zanoni, domenica in tribuna per una squalifica risalente alla scorsa annata. Possibile vedere nei venti a referto anche i due ultimi nuovi arrivati, ovvero Bellavigna, difensore classe 2006 giunto dalla Ternana e Lipari, attaccante del 2002 arrivato dal Lumezzane (lo scorso anno era però al Pontedera) che da oggi si alleneranno a pieno ritmo con i nuovi compagni. Nel gruppo bianconero c’è fiducia dopo la buona prestazione messa in mostra contro i leoni nonostante le tante assenze e il fardello di un pesante ko come quello di otto giorni prima in amichevole contro il Cittadella Vis Modena. Tornando alla Coppa Italia di categoria, già decise date ed accoppiamenti del secondo turno (32esimi di finale). La Robur giocherà in casa, sempre in gara unica, mercoledì 8 ottobre (realisticamente nel pomeriggio ma l’orario ancora non è certo) contro, ironia della sorte, il Tau Altopascio che quindi tornerà a Franchi a distanza di un mese praticamente esatto rispetto al campionato. Gli amaranto sabato hanno vinto in casa del Ghiviborgo nel derby della provincia di Lucca, ribaltando l’1-0 iniziale in favore dei biancorossi grazie a Bagnoli e Carcani e staccando quindi il pass per il turno successivo che li vedrà appunto contrapposti al Siena di Bellazzini.

Guido De Leo