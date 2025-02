Robur, Hagbe indica la ricetta giusta: "Dovremo essere bravi ad imporci"

Dopo averlo tanto atteso, il debutto in Serie D, per Alfred Hagbe (nella foto), è stato proprio contro il Poggibonsi, all’andata, nel derby del Lotti. Magrini gli consegnò la maglia titolare. "Una bella emozione esordire davanti ai miei cari, un’esperienza stupenda. Ho dato tutto quello che potevo. Se scenderò in campo domani lo farò di nuovo". Fu una partita complicata, per il Siena, quella contro i giallorossi: la squadra risentì del contraccolpo per il primo ko dopo un anno e mezzo di vittorie e pareggi. "Sì, ma adesso la situazione è diversa – ha spiegato Hagbe –. Allora avevamo altre ambizioni, ci stavamo giocando il primo posto, sentivamo forte la pressione. Al Lotti facemmo fatica, ed è un po’ un nostro difetto, a mantenere il vantaggio, l’atmosfera non ci fu di aiuto. A Livorno, domenica scorsa, ci siamo giocati la nostra partita, ma sapevamo che sarebbe stata dura. Loro sono di un’altra categoria". L’imperativo, quindi, è "ripartire subito", per non commettere gli errori del passato. "In settimana abbiamo lavorato bene – ha dichiarato il bianconero –, analizzando anche cosa non è andato al Picchi. Sappiamo che incontreremo delle insidie: loro non solo vorranno rifarsi del pareggio dell’andata, ma devono anche fare punti; dopo gli ultimi risultati si trovano a ridosso dei play-out. Avranno il coltello tra i denti". "Il fatto che giochino con i quinti, non avendo esterni di centrocampo, può metterci in difficoltà – ha aggiunto Hagbe –, i terzini hanno parecchio da lavorare per coprire il campo. Dovremo essere bravi a incanalare la partita a nostro favore, a imporci senza subire. Tolto il sassolino Livorno, stiamo bene, siamo in fiducia". Per il centrocampista, quest’anno, è complicato trovare spazio. E non deve essere neanche semplice alternarsi tra campo, panchina e tribuna. "Mentalmente non lo è – ha spiegato –. E’ una situazione che ti mette alla prova, ma io sono ferrato. So che il mister se me lo merito e ne avrà bisogno, mi schiererà. Io penso solo a lavorare in settimana in modo da migliorare sempre di più. E’ il risultato della squadra quello che conta". La classifica è corta, la Robur è quinta, con un piede nei play-off e l’obiettivo seconda posizione. Ma ne ha le carte? "Io penso proprio di sì – ha chiuso Hagbe –. Come ci ripete il mister, dal punto di vista tecnico siamo tra le squadre più quotate del campionato. Sì, i numeri dell’attacco non sono a nostro favore, ma la difesa è tra le migliori. E abbiamo ancora da giocare gli scontri diretti con la Fulgens Foligno e il Grosseto. Sperando che chi è davanti compia qualche passo falso, noi dobbiamo cercare di centrare più risultati possibile".

Angela Gorellini