Robur, il ds Guerri archivia il passato ’Rumors’ su Vieri Regoli e Martinelli

E’ già lunga la lista dei giocatori, in bianconero nell’ultima stagione, se non nelle ultime due, che la società ha deciso di non rinnovare in vista della prossima stagione: il primo addio è stato quello del capitano Tommaso Bianchi (passato al Follonica Gavorrano), al quale hanno fatto seguito quelli di Bernardo Masini, Roberto Candido e Andrea Morosi. Sono poi arrivati i saluti ufficiali ad Achy, Stacchiotti, Hagbe e Semprini. Possibile che nei prossimi giorni venga formalizzata dal Siena Fc anche qualche altra separazione: non è ancora arrivato il ‘verdetto’ della società su Giusti, che difficilmente rimarrà, fosse solo per la possibile scelta di Bellazzini di puntare su un portiere under (il prossimo anno dovranno giocare obbligatoriamente un 2005, un 2006 e un 2007), Cavallari, Farneti, Boccardi, oltre alle quote Carbè, Di Gianni e Ruggiero che già la scorsa stagione hanno collezionato pochissime presenze e il cui destino sembra segnato.

Anche Galligani è destinato ad altri lidi, visto che la rottura del rapporto è arrivata già alla fin dello scorso campionato. Insomma, con la volontà di ringiovanire la rosa, o comunque di tracciare un solco con il passato, il direttore bianconero Simone Guerri (foto), per volontà della proprietà svedese, sta operando una vera e propria rivoluzione, che trasformerà il volto della Robur, regalando alla nuova Serie D una squadra decisamente diversa. Una squadra più sbarazzina, meno compassata, più propositiva, di quella vista all’opera appena qualche mese fa, disposta a prendere qualche gol in più, ma anche votata a farne una valanga, per il credo del suo allenatore, Tommaso Bellazzini. A proposito di attaccanti, è finito nel mirino del Siena Vieri Regoli, in forza al Livorno. In terra labronica, in questi giorni, sta tenendo banco la questione Indiani, inseguito dal Grosseto, che gli ha offerto un oneroso contratto, ma trattenuto dal club amaranto (che punterà sull’ex Pianese Formisano, mentre oggi le zebrette dovrebbero ufficializzare Birindelli). La situazione potrebbe sbloccarsi con il trasferimento del navigato mister in Maremma: Regoli ha diverse pretendenti e non è neanche escluso che possa seguire l’allenatore di Certaldo. Per la difesa il nome caldo è quello di Sean Martinelli, classe 2000 reduce dall’annata al Montevarchi, iniziata proprio con il vice Bellazzini, Nico Lelli, come allenatore.