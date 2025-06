Robur, il ds Guerri lavora sottotraccia. Attese possibili novità in settimana

Dopo giorni in cui le notizie ufficiali hanno riguardato soltanto movimenti in uscita, ovvero i mancati rinnovi ai giocatori che la società, in concerto con mister Bellazzini, ha ritenuto non congeniali al nuovo progetto bianconero, si apre oggi una settimana in cui potrebbero arrivare novità anche sul fronte delle entrate. Al netto di comunicazioni formali, il direttore sportivo della Robur, Simone Guerri (foto), avrà certo lavorato alla costruzione della rosa 2025/2026, ai nastri di partenza della prossima Serie D (il campionato partirà il 7 settembre e si chiuderà il 3 maggio; la Coppa Italia prenderà il via domenica 24 agosto, con il turno preliminare e proseguirà domenica 31 con il primo turno, per chiudersi definitivamente il 19 marzo).

Il tempo per portare avanti i programmi, e senza lo spettro di cessioni societarie, quest’anno non è certo mancato e adesso la piazza attende i nomi di coloro che, dal 21 luglio inizieranno la loro avventura sulle lastre. Lo smantellamento dell’organico della scorsa stagione, operato fino a oggi (rimane accesa la fiammella per Cavallari e Boccardi, meritevoli della conferma per quanto fatto vedere l’anno scorso) è il risvolto concreto di quanto Guerri aveva dichiarato nella sua ultima conferenza, ovvero che il nuovo Siena sarebbe stato non solo una squadra più spregiudicata e sbarazzina di quella vista all’opera fino a qualche mese fa, ma anche più giovane. E, in considerazione del fatto che la conoscenza della lingua inglese sia stata uno dei requisiti richiesti al nuovo allenatore, non è escluso che della nuova rosa facciano parte diversi giocatori provenienti, verosimilmente, dal Nord Europa. Intanto, però, i nomi accostati finora al Siena sono tutti italiani. Sul fronte attacco, oltre a Vieri Regoli del Livorno (dove potrebbe finire Lorenzo Gori che Bellazzini ha saputo valorizzare al massimo l’anno scorso), un giocatore che piace alla Robur è Matteo Panattoni, classe 2002, la scorsa annata tra le fila della sorpresa Orvietana. Con le sue 17 reti in 34 partite, il bomber ha suscitato l’interesse di diversi club, non solo di Serie D, ma anche di categoria superiore. Tanta, insomma, la concorrenza. Difficile arrivare anche al fantasista Ledonne. Molte pretendenti anche per il centrocampista Lorenzo Simonetti, classe 1996, reduce dall’esperienza al Cynthialbalonga.