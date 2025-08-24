Robur in bambola: che brutta figura!. La Vis Cittadella Modena segna sei gol

SIENA

1

VIS CITTADELLA

6

SIENA (3-4-2-1): Paolucci; Conti, Somma (11’st Zanoni), Cavallari; Tosini (11’st Ciofi), Barbera (25’st Rossi), Masini (15’st Vlahovic), Vari (11’st Loconte); Lucas, Nardi; Menghi.

Panchina: Palazzi, Lapadatovic, Calamai, Ronchi. Allenatore Bellazzini.

VIS CITTADELLA (4-3-3): Anino (15’st Celenza); Barozzini (8’st Camara), Boccaccini (15’st Fort), Sabotic (34’st Rovatti), Calanca (28’st Stopelli); Dodaro (25’st Sardella), Mandelli (38’st Berziga), Carretti (20’st Teresi); Caprioni (15’st Orlandi), Formato (10’st Carrozza), Sala (20’st Manzotti).

Panchina: Marchetti, Diletto, Muzio. Allenatore Gori.

Reti: 9’pt e 25’pt Formato, 17’pt e 2’st Dodaro, 19’pt e 1’st Sala, 46’pt Menghi (rig.).

Note – Ammonito: Conti. Recuperi: 1’ e 2’.

SIENA – Era ‘solo’ una amichevole e il calcio d’agosto conta relativamente. Tutto giusto ma la figuraccia fatta ieri dal Siena contro la Vis Cittadella Modena è troppo grande per essere ignorata o sottovalutata. Una prestazione sconcertante quella dei bianconeri per i quali gli alibi delle assenze e della preparazione molto dura non possono essere considerati tali anche perché l’avversario era oltretutto di pari categoria. Senza i portieri Michielan e Di Vincenzo e gli attaccanti Giannetti e Noccioli, il Siena parte subito male. Palla persa in uscita da Paolucci e Conti, dalla punizione ne nasce il tap-in di Formato che sbuca alle spalle di tutti e mette dentro l’1-0 al 9’. Solo Vari (15’) prova a fare qualcosa ma la difesa emiliana chiude. Seconda ‘frittata’ difensa e raddoppio modenese al 16’: Paolucci, terzo portiere praticamente mai in campo nel pre campionato, costretto a giocare la palla anche in situazione di pericolo appoggia a Masini, bruciato da Dodaro che mette dentro il raddoppio comodamente. Il 3-0 è ancora più facile facile: azione di rimessa e Sala tutto solo mette dentro il 3-0. Robur nel pallone e 4-0 regalato dal povero Paolucci con Formato che ringrazia se segna il poker.

Primo tiro verso lo specchio bianconero al 26’ con la rovesciata di Menghi, alta di poco. Formato alla mezzora si divora il quinto gol dopo l’ennesima ripartenza presa da una squadra in bambola. Per fortuna la prima frazione finisce senza ulteriori disastri e col rigore trasformato da Menghi, 1-4. Se l’inizio gara era stato shock, quello della ripresa è horror. Nei primi tre minuti la Vis Modena segna due gol (uno su rigore, causato da Paolucci da una situazione di vantaggio) e prende un palo interno, 1-6. Modenesi che ogni volta che si affacciano nella trequarti senese sono molto pericolosi e solo il caso evita il già enorme passivo si dilati ulteriormente. Il 7-1 non arriva solo per pura fortuna.

Guido De Leo