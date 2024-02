Robur in crescita: Lollo guida il cammino verso la Serie D

Una buona prova, quella fornita dalla Robur in mezzo al campo. Una buona prova, ma non è una novità, quella di Lorenzo Lollo (foto). "E’ stata una gara abbastanza difficile – ha detto il centrocampista –: all’inizio abbiamo sofferto, ma con il passare dei minuti siamo usciti. In una partita ci sono sempre momenti in cui fai meglio e altri in cui fai peggio, ma dopo lo svantaggio, tra l’altro arrivato con un gran gol, l’abbiamo ribaltata e alla fine portata a casa. Siamo contenti: dobbiamo proseguire su questa strada".

Il successo ha archiviato l’amaro pareggio con lo Scandicci. "L’ultima prestazione era stata un po’molle – ha spiegato Lollo –, ma dettata da varie situazioni, che non vogliono essere giustificazioni, come il campo o il primo caldo. L’approccio è stato particolare. Il girone di ritorno, poi, è sempre un po’ più difficile, tutte le squadre hanno bisogno di punti. Un momento di leggera flessione può esserci, ma noi giochiamo sempre al massimo e proviamo a vincerle tutte, a prescindere dall’avversario e dal terreno di gioco. Vogliamo raggiungere il prima possibile il nostro obiettivo. Oggi deve essere una ripartenza". Sulle tempistiche influiranno anche i risultati delle altre squadre: il Signa non molla. "Hanno vinto 2-0 anche oggi – ha commentato il bianconero –: nello scontro diretto prima della sosta ci giochiamo tanto, ma abbiamo un buon margine. Abbiamo la testa abbastanza libera, siamo carichi, non dobbiamo metterci inutili pressioni da soli".

"Il successo con il Terranuova Traiana, la partita più decisiva della stagione – ha proseguito –? E’ stata uno spartiacque: venivamo da tre pareggi consecutivi, era importante vincere. La partita non è stata bellissima, ma la vittoria importante. Come quella di oggi, visto il risultato del Signa". La Robur sembra già pronta per la Serie D. "Siamo una buona squadra, anche per la categoria superiore – la conclusione –. Magari servirà qualche innesto, ma sono scelte che spettano alla società. Io posso dire che siamo un buon gruppo, con un buon percorso".

A.G.