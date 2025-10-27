Robur irriconoscibile e in bambola . L’autogol della salvezza arriva al 97’

GHIVIBORGO 1 SIENA 1

GHIVIBORGO (4-3-3): Butano; Baldacci, Vecchi, Del Dotto, Ceccanti; Cannarsa (6’ st Musatti), Signorini, Citarella (40’ st Ferrarese); Boiga, Mariotti, Fischer (25’ st Mion). Panchina: Laoluna, Arcuri, Lista, Brisciani, Quochi, Thioune. Allenatore Ingenito.

SIENA (3-4-2-1): Michielan; Conti, Somma, Zanoni; Ciofi, Vlahovic (14’ st Masini), Barbera (22’ st Rossi), Loconte (22’ st Vari); Lucas (9’ st Menghi), Lipari (26’ st Nardi); Noccioli. Panchina: Di Vincenzo, Lapadatovic, Bellavigna, Tosini. Allenatore Bellazzini.

Arbitro Coppola di Castellammare di Stabia (Elsino - Scarangella).

Reti: 32’ pt Citarella, 52’ st Signorini (autogol).

Note – Recuperi: 1’ e 7’. Ammoniti: Mariotti, Cannarsa, Loconte, Signorini, Ciofi.

GHIVIZZANO – Un autogol al 97’ regala ad una Robur spenta un punto prezioso contro il Ghivoborgo, bravo a limitare le giocate dei bianconeri, ieri a tratti irriconoscibili. Eppure l’inizio era stato incoraggiante. La prima palla gol al 5’ era infatti per la Robur: azione di Loconte che crossa e pesca Ciofi. L’arrivo a rimorchio dell’ex Barbera porta al tiro a botta sicuro del mediano, stoppato però a pochi passi dalla linea da un difensore. Poi la gara si fa molto equilibrata e giocata soprattutto a metà campo. Boiga (22’) si accentra e calcia col sinistro ma Somma è bravo a mettersi nella traiettoria del tiro dell’esterno biancorosso. Il Siena tenta di fare la gara ma non sembra nella sua versione più brillante e combina la proverbiale ‘frittata’ al 32’. Conti appoggia a Michielan che cerca il tocco in verticale per Barbera. La misura del passaggio è sbagliata e l’appoggio si trasforma in un comodo assist per Citarella che ringrazia, 1-0. Colpita nello spirito e nell’orgoglio la squadra bianconera tenta di reagire ma non è facile trovare lo sbocco giusto contro un ottimo Ghivoborgo. Nel recupero ci provano Lipari e Barbera, ma sempre dopo un controllo di troppo, e le loro conclusioni non portano a nulla.

Il secondo tempo inizia con un canovaccio simile. Ceccanti si rende pericoloso (5’) mentre i bianconeri sembrano ancora essere rimasti negli spogliatoi. I ritmi sono bassi e neanche i cambi di Bellazzini (nell’ordine Menghi, Masini, Vari e Rossi) spostano di molto una inerzia che resta in mano ai padroni di casa che pur senza strafare controllano senza patemi. Dentro anche Nardi, dopo un mese ai box, ma il portiere di casa Butano (classe 2008) non deve mai effettuare un intervento degno di questo nome. Chi va vicino al gol è il Ghiviborgo (35’) con Mariotti (che con la Fezzanese lo scorso anno ne segnò 4 al Siena) ma Michielan è bravo nell’uscita disperata sull’attaccante. All’ultimo istante il Siena trova il pari nel modo più fortunato: Noccioli crossa e Signorini devia alle spalle del proprio portiere il gol dell’1-1.

Guido De Leo