Robur, la carica Vari tra derby e sogni: "L’obiettivo? Tre punti in ogni partita"

Non ha un giocatore a cui si ispira, ma il suo idolo, da romano, romanista, non può che essere (stato) Francesco Totti. Classe 2001, ala sinistra, Federico Vari (nella foto) è arrivato a Siena voluto da mister Bellazzini che lo ha allenato l’anno scorso al Ghiviborgo ("Anche se a un club così non puoi comunque dire di no", dice). Una fortuna per la Robur a vedere questo primissimo scorcio di stagione, in cui il ragazzo ha già fatto vedere qualità e intenzioni. A Orvieto ha segnato e ha permesso a Noccioli di farlo. "Me lo sono sudato questo gol – sorride –. E’ stata una partita difficile, complessa, ma che volevamo vincere dopo l’immeritato ko con il Tau, avevamo il veleno dentro. Siamo stati bravi a tenere aperto il primo tempo e a uscire nella ripresa, grazie al lavoro svolto in settimana, a una buona condizione fisica e alla nostra qualità. Giochiamo così: con gli avversari che, contro di noi, tendono a chiudersi, dobbiamo cercare di tenere in equilibro il primo tempo per poi sfruttare gli spazi e la stanchezza degli altri".

"La rete è per due persone – prosegue Vari –: per la mia ragazza Sofia, che era in tribuna, e per la mia bisnonna, Fernanda, scomparsa due giorni prima della gara: nonno, mi aveva detto di dedicargli il gol, se avessi segnato, così ho fatto". Per il Siena, e per Vari, è però già il momento di guardare avanti, alla sfida con il Poggibonsi. "Un derby è sempre una partita a sé – commenta –: abbiamo già affrontato i giallorossi in Coppa Italia, sappiamo che sono un’avversaria di valore che non dobbiamo sottovalutare". Per il bianconero, che vanta già due presenze in Lega Pro alla Viterbese ("Con il mio amico Menghi", sottolinea) un vantaggio conoscere Bellazzini anche se il Siena e il Ghiviborgo sono "due mondi completamente diversi". "Credo che il mister, per preparazione, non c’entri niente con questa categoria – afferma il centrocampista –. L’ho ritrovato con la stessa voglia di vincere, sempre sul pezzo. Poi è ovvio che qua la pressione sia diversa, avvertiamo maggiore responsabilità, fosse solo per giocare al Franchi. Giusto che l’asticella si alzi. Ai tifosi chiedo di darci tempo e che ci stiano vicini, in particolare nei momenti di difficoltà: siamo partiti da zero e il nostro gioco è complicato". "Vincere il campionato sarebbe un sogno – chiude Vari –, ma sappiamo che ci sono altre squadre come il Grosseto e il Prato che hanno investito tanto. Dovremo andare avanti partita per partita e scendere in campo sempre per i tre punti. Personalmente non mi sono posto obiettivi: spererei di segnare ogni domenica, ma so che non è possibile e comunque sono un giocatore che realizza più assist che gol".

Angela Gorellini