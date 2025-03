Robur, la forza della difesa. Cavallari: "Peccato quei ko"

Venti gol: quanti ne ha subiti il Siena in 26 partite giocate. In una stagione complicata, un dato di cui la Robur può sorridere: quella bianconera è la miglior difesa del girone E. E della miglior difesa del girone E, Daniele Cavallari è un punto di riferimento.

Per una volta guardiamo agli aspetti positivi… "Fortunatamente fino a questo momento la difesa ha lavorato bene, siamo sempre stati compatti. Qualche sbandata è successo di prenderla, ma può capitare. Nel complesso abbiamo retto, i numeri lo stanno a dimostrare. E per quello che è il mio ruolo non posso che esserne contento. Purtroppo sì, facciamo un po’ fatica segnare, quest’anno è così, ma tutti insieme abbiamo compensato".

La gara con il Terranuova è stata posticipata: un bene o un male? "Avendo vinto l’ultima partita, a San Giovanni Valdarno, magari scendere subito in campo sarebbe stato positivo. Dopo diverse giornate in cui non avevamo colto il risultato pieno, è stato fondamentale, per il nostro cammino conquistare i tre punti. Sia per la classifica sia per il morale. Ma la pausa ci permetterà di recuperare un po’ di energie e, ai ragazzi che non sono al top, di superare i propri problemi".

Il Terranuova Traiana, tra l’altro, è una squadra che ha sempre provato a mettere i bastoni tra le ruote al Siena… "All’andata abbiamo perso 2-0, è stata una brutta gara da parte nostra. Quindi l’impegno che ci aspetta lo affronteremo con ancor più decisione e determinazione. A maggior ragione giocando in casa. Al Franchi serve un’accelerata? Diciamo che serve trovare una maggiore continuità nei risultati".

Guardandosi indietro, quali sono i punti che le brucia di più aver perso per strada? "Può sembrare scontato, visto il campionato che sta disputando, ma quelli in palio nel derby con il Livorno, nel girone di andata: è stata una partita equilibrata, che ci siamo giocati alla pari e decisa alla fine, da un episodio. Ma danno fastidio anche il filotto di sconfitte casalinghe consecutive, di fine 2024".

Cavallari, si può definire il faro della difesa: è soddisfatto della sua stagione? "Sì, lo sono: ho giocato con continuità e ringrazio il mister per la fiducia che ha riposto in me. Sono stato anche fortunato: non ho dovuto mai vedermela con grossi problemi fisici, ho avuto giusto qualche acciacco. Il rammarico è quello di non essere riuscito a segnare, nonostante le tante occasioni. Una rete mi è stata annullata, a volte la palla è uscita di poco, altre, come domenica, ho peccato io di precisione. Almeno un gol ci poteva stare, almeno uno…".