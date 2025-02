Robur, la parola d’ordine è continuità. Ora l’obiettivo è il sesto risultato utile

Ora più che mai, in casa Siena, la parola chiave dovrà essere continuità. I cinque risultati utili consecutivi centrati (tre vittorie e due pareggi), con nessuna rete subita, hanno permesso alla Robur di rimanere stabilmente in zona play off, al quinto posto in solitaria, con pochissimi punti di distacco dal Seravezza Pozzi e dalla Fulgens Foligno, che condividono la seconda piazza a quota 41, e dal Grosseto che, con le sue 39 lunghezze, è sopra di appena un gradino.

E’ insomma iniziato bene il 2025 per i ragazzi di Magrini (l’ultima sconfitta risale al 22 dicembre, i derby con il Grosseto, match con cui si è chiuso il 2024 bianconero) che, superato il periodo più nero dalla ripartenza in Eccellenza, hanno ritrovato solidità difensiva, confermandosi la miglior retroguardia del raggruppamento (15 le reti subite in 22 giornate) e anche fiducia, soprattutto nelle partite casalinghe.

Rimane la sterilità dell’attacco, con poche occasioni create e spesso fallite, un problema a cui la squadra stenta ancora a trovare una soluzione. Vero è che il reparto offensivo praticamente mai è stato al gran completo, tra infortuni, influenze e squalifiche: per la gara di domani con l’Orvietana (e anche per quella successiva) sarà a Elia Galligani a fare da spettatore: il capocannoniere del Siena (6 gol) è stato squalificato per due turni dopo l’espulsione rimediata sul campo del Seravezza Pozzi.

Abili e arruolabili tutti gli altri: Boccardi, Giannetti e Semprini, oltre ai giovani Di Gianni e Ruggiero che mister Magrini preferisce spostato più avanti. Per squalifica, domani al vecchio Rastrello, non ci sarà neanche Morosi, diffidato e ammonito al Buon Riposo. Il suo posto sarà preso da Achy, con il contemporaneo impiego di Biancon e Cavallari e nessun altro centrale in panchina.

Del resto è difficilmente ipotizzabile l’utilizzo dal primo minuto del giovane Juniores Calamai, che può giocare sia al centro che a destra, mentre Lapadatovic, minorenne, non può ancor essere tesserato. Passando al centrocampo, Mastalli si è messo alle spalle la febbre, ha ripreso ad allenarsi regolarmente e domani salirà in cabina di regia, vista la contemporanea assenza di Bianchi e Lollo. Non è esclusa la convocazione di Hagbe che ha ormai superato il problema fisico che lo ha tenuto settimane lontano dal campo.