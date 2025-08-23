Robur: la stagione è sempre più vicina. Il 2 settembre presentazione squadre

Il sipario sulla nuova Robur si alzerà nella settimana a cavallo tra l’esordio in Coppa Italia di serie D contro il Poggibonsi (31 agosto) e la prima di campionato (7 settembre) contro il Tau Altopascio. La società bianconera ha infatti comunicato ieri che la presentazione di capitan Somma e compagni è prevista per il prossimo 2 settembre. "Il Siena Fc informa che martedì 2 settembre alle 20,30, presso lo stadio Artemio Franchi di Siena, si terrà la presentazione ufficiale delle prime squadre bianconere. L’evento, a ingresso gratuito, sarà aperto a tutti, tifosi, famiglie e stampa: per l’occasione verrà messa a disposizione la tribuna dello stadio, dalla quale sarà possibile assistere alla serata. I presentatori e le squadre saranno invece protagonisti sul campo da gioco. Vi aspettiamo numerosi allo stadio per vivere questa serata insieme" così il comunicato del club. Si deduce quindi che sarà presentata anche la prima squadra femminile alla vigilia del campionato di Promozione da cui partiranno le bianconere di coach Proserpio Marchetti.

Oggi intanto, alle 18, la squadra di Bellazzini torna in campo alle 18 al Franchi (ingresso al costo di 5 euro, aperta solo la tribuna coperta) contro il Cittadella Vis Modena, per quella che dovrebbe essere l’ultima amichevole prima dell’esordio in gare ufficiali di domenica 31 contro il Poggibonsi in Coppa Italia di serie D. Il condizionale è però obbligatorio in quanto la società sta cercando di accontentare Bellazzini e il suo staff organizzando un altro match per metà della prossima settimana, contro un avversario da definire. Dovrebbe essere a disposizione anche il portiere Di Vincenzo, che ha saltato le ultime tre uscite amichevoli per un problema alla caviglia. Se così fosse la rosa sarebbe pressoché al completo al netto ovviamente delle due pedine che mancano e che il direttore sportivo Guerri sta cercando da giorni sul mercato. Serve prima di tutto un altro attaccante che prenda il posto di Boccardi e che quindi abbia caratteristiche da seconda punta o trequartista e che magari porti in dote qualche gol ed esperienza a questo livello. Poi un difensore possibilmente under (2006) per aumentare le rotazioni nel pacchetto arretrato.

Guido De Leo