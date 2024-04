Robur, le gioie del giovane Brian Musaj: "Sono cresciuto e ho imparato tanto"

E’ stato il suo "primo anno tra i grandi": un’esperienza che gli ha dato tanto, anche se trovare spazio è stato complicato: "Sono soddisfatto di come è andata la stagione, sono cresciuto, sia a livello di mentalità che in campo, ho imparato tantissimo e la vittoria del campionato è stata un’emozione unica, un’emozione che non capita tutti i giorni, come i festeggiamenti in piazza del Campo", ha detto Brian Musaj (nella foto). "Il mio momento più bello quando sono subentrato con lo Scandicci – ha aggiunto –: ho centrato una buona prestazione, mi sono arrivati complimenti, mi ha fatto piacere". Ma è ancora presto per tirare le somme. "Ovvio che mi sarebbe piaciuto trovare maggiore continuità – le parole del centrocampista bianconero – nelle prossime tre partite spero di avere un po’ di spazio e fare qualcosa di buono. Ma le scelte spettano al mister e le rispetto, non pretendo niente, ho quello che mi merito". Il futuro è ancora lontano. "Ci sono ancora tre partite da giocare, preferisco concentrarmi sul campo".

Di Cremona, Musaj, ha iniziato a tirare calci a un pallone in una "squadretta di paese, in prima media". E’ lì che la Cremonese lo ha notato: in maglia grigiorossa è rimasto cinque anni, poi ha giocato sei mesi al Piacenza prima di approdare alla Triestina, ultima tappa prima di Siena: sulle lastre il primo passo nel mondo dei grandi, con la possibilità di allenarsi al fianco di giocatori che in quel mondo vivono da tempo. "Ovviamente è stata una grande opportunità". Luka Modric e soprattutto Tony Kroos sono i giocatori a cui si ispira ("Non è che voglia paragonarmi a loro…" ha sorriso), lontano dal campo ama "uscire con gli amici, andare in palestra, giocare alla Play Station e anche guardare serie tv, ora sto seguendo Suits. Quando posso, torno a casa, non vedo molto i miei, stando lontani".

Tra un calcio al pallone e l’altro sta anche per prendere il diploma: "Di Liceo scientifico sportivo – ha raccontato –. Proseguirò negli studi, è importante, anche se ancora non ho deciso che strada prendere". Intanto, però, il campionato non è finito e domenica la Robur busserà alla porta della Castiglionese. "Stiamo preparando a partita seguendo le indicazioni del mister – ha chiuso Musaj –: dobbiamo farci trovare pronti sotto tutti i punti di vista. Non dobbiamo dare niente per scontato, ci troveremo davanti un’avversaria grintosa. Ma vogliamo disputare una bella gara, abbiamo da mantenere l’imbattibilità".