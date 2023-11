Robur, Magrini studia l’undici migliore. In attacco coppia Ricciardo-Galligani

A dieci giorni esatti dalla vittoria sullo Scandicci il Siena è chiamato ad affrontare un’altra squadra allestita per sostare ai paini alti della classifica. Non è partita benissimo, la Colligiana, nelle prime giornate ha incontrato qualche difficoltà, ma nelle ultime settimane la prestazione non è mancata e contro il Mazzola sono anche arrivati i tre punti. Diverso il cammino della Robur che, partita dopo partita, è riuscita a raggiungere la vetta della classifica, con il turno di riposo già archiviato, senza nessun inciampo. Se l’obiettivo dei biancorossi è quindi risalire presto la china, quello dei bianconeri è dare continuità ai risultati per tenersi stretto il primato.

Mister Magrini, per la partita di domani (e non solo) dovrà rinunciare a Boccardi, ancora alle prese con il problema fisico che lo ha fermato nelle ultime partite. Molto probabile allora che il tecnico bianconero possa schierare, nel reparto offensivo, gli stessi uomini visti all’opera contro lo Scandicci, ovvero Masini alle spalle di Ricciardo e Galligani. A meno che non dia una nuova chance a Granado. Per quanto riguarda il centrocampo e la difesa, da capire dove il mister deciderà di piazzare la quota (2003): se dovesse confermare Pagani mezzala, a sinistra della difesa potrebbe arrivare la conferma di Agostinone. Se invece il 2003 sarà il difensore mancino Bertelli, la linea mediana sarà formata da Bianchi, Lollo e Cristiani. Non dovrebbero poi esserci dubbi sulla conferma di Morosi (2004) come terzino destro e della coppia centrale Biancon-Cavallari, con Giusti in porta. Sperano nella maglia titolare anche Candido e Achy, in rampa di lancio se la decima giornata non fosse stata rinviata per il maltempo.

La sfida di domani si preannuncia bella tosta anche sugli spalti. Per i tifosi della Colligiana sono stati messi a disposizione 100 biglietti nella tribuna coperta, al costo di 10 euro (da acquistare alla segreteria dello stadio oggi pomeriggio dalle 15 alle 19 e domani mattina dalle 9 alle 11,30). I sostenitori bianconeri potranno invece acquistarli stasera dalle 18 alle 20 al sottopassaggio alla Lizza e anche alla biglietteria del Berni, direttamente prima della partita a partire dalle 13,15 (5 euro la gradinata, 10 euro la tribuna).