Robur: Masini e quel primato giusto: "Abbiamo tutto per restare in alto!"

Ammira Pedri e il "suo maestro" Iniesta, l’idolo di quando era bambino. Gli piace giocare a tennis e, adesso che si allena al mattino, ha iniziato anche a leggere, libri consigliati da Lelli. Si definisce "un ragazzo tranquillo", il centrocampista bianconero Matteo Masini (nella foto), che però in campo si trasforma: "Parlo tanto, cerco di aiutare i compagni, non mollo mai, sono pronto a tutto; l’anno scorso, al Follonica Gavorrano, mi ha forgiato: ne ho viste tante, ma so che dovrò vederne anche di peggio".

Superato il piccolo infortunio che ha rimediato a Orvieto è pronto più che mai a dare battaglia. Si aspettava, Masini, di vedere la Robur prima, dopo otto giornate?

"Sì, perché non credo che altre squadre, in estate, si siano preparate come noi. Sapevo, dal primo giorno, che avevamo tutto per stare lassù in alto, pronti a lottare per qualcosa di grande. Siamo un gran bel gruppo, giovane, in cui tutti si danno una mano. Io mi sono ambientato subito, ho legato con tutti, in particolare con Nardi, abitiamo insieme. E’ questa la nostra forza. Il mio obiettivo è giocare il più possibile, e bene. Anche se chiunque scende in campo non fa rimpiangere chi non c’è".

A colpire il vostro carattere.

"Ed è proprio sul carattere che si fonda una stagione. Puoi pure essere bello e bravo, ma se non dai più degli altri, se non ci metti tutto te stesso, non vinci mai. E a me, vincere, interessa".

Domenica il Ghiviborgo. "Sarà un’altra partita molto difficile, come del resto lo è stata quella a Sansepolcro e le altre giocate finora. Tanti giocatori conoscono il mister e avranno voglia di mettersi in mostra. Una sfida particolarmente sentita, anche da loro".

Il mese di novembre sarà decisivo?

"Direi di no, il campionato è lungo. Certo, vincere tutti gli scontri diretti, darebbe una bella impronta alla nostra stagione, ma non pensiamoci: andiamo avanti di partita in partita".

Ci sarà una squadra ammazza-campionato?

"Il Grosseto, sulla carta, è fortissimo, ha giocatori che in D non ci hanno mai giocato… Il Prato è un gruppo affiatato con un gran bel pubblico. Ma credo che la stagione sarà equilibrata fino alla fine. Anche noi abbiamo un gran pubblico: è bellissimo entrare in campo e vedere tanta gente".

Come descriverebbe Bellazzini?

"Non ho mai conosciuto una persona focalizzata sul proprio lavoro come lui. Spende tutto il suo tempo per noi, lascerà presto queste categorie. E’ determinato, farà strada".

Angela Gorellini