Robur: mister Bellazzini fa l’appello. Michielan e Noccioli verso il rientro

Senza ancora nessuna novità dal mercato (mancano ancora due pedine in entrata e resta da sciogliere il nodo gordiano legato a Mastalli in uscita) la Robur si allena al Bertoni in vista del primo impegno della stagione, domenica contro il Poggibonsi in Coppa Italia di serie D. Contro il leoni sarà un test utile per capire se la debacle interna nell’ultima amichevole pre stagionale è stata solo figlia di una giornata storta (eufemismo) oppure di qualche problema più strutturale. Rispetto all’undici partito contro il Cittadella Vis Modena dovrebbe tornare tra i pali Michielan (con Paolucci in panchina stante il problema alla spalla di Di Vincenzo) e magari almeno a disposizione l’attaccante Noccioli che sta recuperando dal problema alla caviglia rimediato contro il Ghiviborgo. Out ancora Giannetti invece mentre il 2007 Rogani, centrocampista centrale, assente anche lui sei giorni fa, potrebbe tornare nell’elenco dei convocati. La società ha annunciato l’accordo con l’azienda Busini che diventa partner ufficiale del Siena Fc e fornitore esclusivo di gadget e oggettistica personalizzata. I prodotti, realizzati in collaborazione con questa storica azienda, saranno disponibili nello store ufficiale bianconero e presto acquistabili da tutti i tifosi e sostenitori.

Nuova ufficialità invece per la prima squadra femminile. Si tratta di Elisabetta Mancinelli, difensore di 24 anni, cresciuta calcisticamente fino ai 14 anni a Chianciano, dove giocava con i ragazzi, e cbe nel 2012 ha fatto parte della Selezione Umbra al Torneo delle Regioni. Successivamente sceglie di dedicarsi al basket, indossando la maglia della Pallacanestro Perugia, con la quale raggiunge la serie B. Ma il richiamo del calcio, suo primo amore, e il progetto bianconero l’hanno riportata in campo con il Siena Fc.

"Tenace e coraggiosa, Mancinelli è un difensore con spiccate doti offensive. Fuori dal campo porta avanti i suoi studi universitari, frequentando la laurea magistrale in Storia e Filosofia all’Università di Siena. Con entusiasmo ed energia, Elisabetta è pronta a dare il proprio contributo al progetto bianconero" recita la nota della società.

Guido De Leo