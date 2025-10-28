Robur, Nardi e Vari sono uomini-chiave. Ora Bellazzini recupera anche Tosini

"Un grande punto": ha fatto bene, mister Bellazzini (foto), a definire così il gettone guadagnato sul difficile campo del Ghiviborgo. Evitare, all’ultimo respiro, una sconfitta che sembrava ormai inevitabile, non solo ha permesso al gruppo bianconero di uscire dal campo con il sorriso e una bella botta di entusiasmo, ma ha anche allungato a otto, i risultati utili consecutivi inanellati dopo l’inciampo alla prima giornata con il Tau Altopascio. Una sconfitta sfortunata, decisa da un’autorete del capitano Somma e da due rigori sbagliati: il calcio toglie, il calcio dà, se il destino ha voluto che l’1-1 di Ghivizzano arrivasse proprio grazie a un autogol di Signorini, capitano del Ghiviborgo. Il fatto che l’autogol sia arrivato proprio allo scadere – ed era già successo con il Follonica Gavorrano e con il Cannara – sta poi a dimostrare che i ragazzi di Bellazzini non hanno nel loro dna la resa, ma, sull’impronta data dal loro allenatore, fanno della capacità di crederci fino alla fine uno dei punti di forza. Ché poi, qualche giornata non brillante nell’arco di un campionato, può pure capitare. E se quando capita la classifica si muove, è proprio un bel segnale. E’ vero, il pareggio, ha allontanato il Siena dalla vetta, ma, nella certezza che l’obiettivo, per la società, non è quest’anno la vittoria del campionato, considerata l’eta media, bassa, della squadra, tutta nuova, riscontrato che il Grosseto ha, come prevedibile, ingranato la marcia, un secondo posto a -2 dalla favorita, è decisamente un buon piazzamento.

Tra le note liete di giornata, poi, l’atteso rientro di Nardi: ammesso che chi ha giocato fino a questo momento meriti plausi e complimenti, la qualità del numero 10 bianconero è troppo preziosa per poterci rinunciare. Quando ha giocato, Nardi, ha sempre fatto la differenza. E, lo stesso, si potrebbe dire per Vari che, sacrificato, ultimamente, per l’obbligo degli under, appena entrato ha sempre portato in campo verve e dinamismo. Il rientro, prossimo, di Tosini, potrebbe agevolare il suo utilizzo: il 2006 dovrebbe tornare a disposizione per la prossima partita, la gara interna con il Prato di domenica. Un bel test, per la Robur, contro una delle avversarie più accreditate del girone, o almeno tra quelle che hanno investito di più. Una partita sentita dalla piazza; la Guasparri invita i tifosi bianconeri a riempire gli spalti del Franchi: "Oggi come allora, tutti in Curva!".