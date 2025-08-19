Robur, nelle amichevoli buone sensazioni. Ma mancano ancore alcune pedine-chiave

Le ultime tre amichevoli, specie in termini di coesione del gruppo e capacità di recepire gli input tattici di Bellazzini, hanno lasciato buone sensazioni, almeno dall’esterno, a chi segue da vicino la Robur. La squadra ha già, in un mese scarso di preparazione, una forte identità come lo stesso tecnico pisano ama ripetere. Resta però da colmare qualche lacuna tecnica e numerica nella rosa, per renderla il più possibile competitiva per poter lottare per i primi posti, fermo restando che la prima piazza pare oggettivamente irraggiungibile. C’è quindi lavoro per il direttore sportivo Simone Guerri, ben consapevole che al gruppo in questo momento manchino almeno altre due pedine.

La prima e forse più facile da trovare è un difensore, possibilmente under (magari del 2006), che possa andare a completare il reparto composto al momento dal sempre presente Conti, dal neo capitano Somma, dal confermato Cavallari, dal mancino Zanoni e all’occorrenza dl jolly svedese Lapadatovic (2007), spesso adattato sul centrodestra difensivo in questa lunga preseason. Manca quindi almeno un elemento per arrivare a sei giocatori per tre maglie e comporre il reparto con calciatori intercambiabili nella dinamica difesa a tre bianconera.

L’urgenza vera e propria è però davanti. Giannetti (che resterà, probabilmente spalmando il residuo anno di contratto) e Menghi sono i due centravanti. Poi ci sono Noccioli, Lucas, ventenne francese arrivato dai salentini del Nardò, e Nardi che al momento si giocano ogni volta le due maglie da trequartisti alle spalle della prima punta. Considerando che Loconte, Vari, Ciofi e Tosini per Bellazzini sono esterni a tutta fascia serve quindi un altro attaccante puro che prenda il posto che sarebbe dovuto essere di Boccardi che dopo settimane di voci ha appena rescisso il contratto rinnovato un mese fa per motivi personali con la società che al momento ha preferito non comunicarlo ufficialmente. Serve dunque un calciatore con caratteristiche da seconda punta o trequartista e che magari porti in dote qualche gol. Guerri ha sondato nei giorni scorsi un paio di nomi dalla categoria superiore. In settimana potrebbero esserci aggiornamenti in questo senso e magari giungere alla fumata bianca. In uscita invece resta il solo Mastalli, fuori dal progetto tecnico fin da subito.

Guido De Leo