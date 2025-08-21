Robur, obiettivo Cittadella Vis Modena. Il diesse Guerri cerca un attaccante

Prosegue al campo Bertoni dell’Acquacalda la preparazione della Robur che dopo il test contro il Ghiviborgo di domenica scorsa si allena in vista della sua quinta gara amichevole pre stagionale che segue quelle contro Castiglionese, Gubbio, Unipomezia ed appunto Ghiviborgo. Oggi e domani sono previste sedute mattutine sempre nel quartier generale dell’Acquacalda. Sabato invece spazio, dopo una seduta di lavoro mattutina, come detto alla quinta amichevole (la quarta al Franchi) stavolta contro il Cittadella Vis Modena, formazione inserita nel girone D di serie D e dove milita il fugace ex bianconero Fort, visto lo scorso anno a Siena nella prima parte di stagione ma chiuso nelle rotazioni difensive di Magrini dai vari Biancon, Achy e Cavallari.

Da valutare chi non era disponibile contro il Ghiviborgo, ovvero il portiere classe 2007 Di Vincenzo che era out per un problema alla spalla che ha ‘costretto’ il coetaneo Michielan agli straordinari nelle ultime tre uscite. Il portiere giunto dal Gubbio dovrebbe però tornare a disposizione e permettere a Bellazzini si riprendere l’alternanza tra i pali. Restano da valutare invece le condizioni Noccioli, uscito per un fastidio alla caviglia dopo essere stato tra i più pericolosi dei suoi nell’amichevole terminata 1-1. La speranza è che non si tratti di nulla di particolarmente grave per l’attaccante, fedelissimo di Bellazzini, che già lo scorso anno al Ghiviborgo aveva avuto rogne alla caviglia simili.

Sul mercato al momento nessuna novità, né in uscita, col centrocampista Mastalli che si allena ancora a parte ma che non ha ancora trovato una soluzione di suo gradimento tra C e D, né tanto meno in entrata con un sesto difensore che manca all’appello (considerando nei cinque presenti anche l’adattato e giovanissimo svedese Lapadatovic) e soprattutto una seconda punta che completi il settore al momento composto dai vari Noccioli, Nardi dal ventenne francese Lucas.

L’addio a sorpresa di Boccardi, che ha salutato il Siena poche settimane dopo il rinnovo per motivi strettamente personali, ha scombussolato i piani del direttore sportivo Guerri che ora deve trovare un altro attaccante che possa agire alle spalle di Menghi e Giannetti.

