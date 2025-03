Robur, occhio alla Sangiovannese. E’ una squadra giovane e affamata

Il Siena domani, affronterà una squadra giovane, la più giovane del campionato, falciata dagli infortuni e fuori dalla zona play out solo grazie alla differenza reti. Pillole di Sangiovannese che la Robur non deve però inghiottire come medicine: l’impegno, come ogni settimana, non sarà semplice, per i bianconeri. I ragazzi di Bonura faranno di tutto per conquistare più punti possibile in ottica salvezza, chi giocherà avrà voglia di farsi valere e quel gol segnato da Semprini al 92’ nella partita di andata brucia ancora parecchio in casa biancoazzurra.

Non solo: Nannini e compagni potranno contare sull’appoggio dei propri tifosi, mentre il Siena, proprio come a Livorno, non vedrà sciarpe bianconere sugli spalti del Fedini. In questi giorni la preparazione di Bianchi e compagni è proseguita senza grossi intoppi – sarà mister Magrini, oggi, a comunicare le ultimissime novità –, anche se il morale, dopo la sconfitta dell’Ardenza e lo 0-0 arrivato nel derby con il Poggibonsi, non è certo alle stelle. Una vittoria domani, pertanto, sarebbe preziosissima, non solo per la classifica, ma anche per il morale. Uno slancio per affrontare al meglio le ultime partite e non ripetere gli stessi passi compiuti nel girone di andata (le sconfitte con Terranuova Traiana e Fulgens Foligno).

Se è certa, a San Giovanni Valdarno, l’assenza di Ricchi (stagione finita) da vedere se Lollo farà parte dei convocati: dopo il lungo stop il centrocampista è prossimo al rientro; in ogni caso partirebbe dalla panchina. In cabina di regia potrebbe tornare Mastalli, non al top della condizione domenica scorsa (il ballottaggio è con Bianchi che potrebbe agire anche da mezzala), con il 2006 Suplja e Masini (le alternative sono Farneti e Pescicani) ai suoi lati. Con Masini arretrato, sulla trequarti troverebbe nuovamente spazio Candido. Nella coppia d’attacco, data per scontata la presenza di Boccardi, che sta facendo molto bene, potrebbe tornare Galligani, ma scalpitano anche Giannetti e Semprini. In difesa, davanti a Giusti, ancora Morosi, Achy, Cavallari e Di Paola.

Intanto la società ha comunicato che sono tornate disponibili le maglie celebrative del 120° della Robur. I tifosi potranno acquistarle allo store ufficiale bianconero, all’interno del Franchi, oggi pomeriggio dalle 15 alle 18. La disponibilità è limitata.