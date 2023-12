Robur, pareggio in rimonta con la Castiglionese. Candido riceve da Granado e fa la differenza

Siena

1

Castiglionese

1

SIENA (4-3-1-2): Giusti; Morosi, Achy (41’ st Biancon), Cavallari, Bertelli (41’ st Agostinone); Bianchi, Lollo, Masini; Candido (44’ st Ivan); Boccardi (34’ st Hagbe), Galligani (1’ st Granado). Panchina: Gueye, Pagani, Leonardi, Musaj. Allenatore: Magrini.

CASTIGLIONESE (4-3-1-2): Ubirti; Cecci, Menchetti, Menci, Giorgi; Talladira (1’ st Tacchini), Kameni, Minocci; Ricci; Talladira, Falomi (dal 26’ st Capogna). Panchina: Conti, Barboncini, Meoni, Carta, Imparato, Borghesi, Viciani. All: Fani.

Arbitro: Galligani di Pistoia (Smecca-Ginanneschi).

Reti: 43’ pt Ricci (C), 4’ st Candido (S).

Note: espulso: 48’ st Pagani (S), ammoniti Talladira, Morosi, Lollo, Cecci; angoli 5-3 per il Siena; recupero: 1’ pt e 5’ st.

SIENA – Non vince la Robur, non aggiunge un altro gioiello ai sette inanellati nelle ultime giornate. Ma contro una coraggiosa Castiglionese conquista un pareggio prezioso, in rimonta, su un campo ai limiti della praticabilità. I bianconeri provano da subito a mettere le cose in chiaro, e quando si distendono, in velocità, fanno venire ai brividi viola. Non riescono a incidere, però. Al 13’ Morosi cade in area in un contrasto: la Robur chiede il rigore, l’arbitro lo ammonisce. E la Castiglionese non è squadra che sta a guardare: attacca alta, non ha timori reverenziali e al 15’ prova ad affondare con Ricci, ma Giusti è attento. Anche la Robur ha la sua chance: Menci devia il rasoterra di Candido, Ubirti smanaccia, Masini si avventa sulla palla, ma Menchetti lo mura. Seppur con qualche errore di misura di troppo, il Siena alla mezz’ora alza il baricentro. Al 31’ Candido ci prova da fuori, ma il suo destro esce di un soffio. Lo sforzo del Siena non trova gloria. La Castiglionese trova invece la rete del vantaggio: è il 43’, Lollo perde palla, Ricci scambia con Kameni, riceve di tacco, calcia e complice una deviazione di Cavallari, fa esultare i suoi. Il Siena rientra in campo bello grintoso e al 4’ arriva l’1-1: Candido riceve da Granado, entra in area, supera Cecci, e beffa Ubirti. I bianconeri cercano con insistenza il raddoppio, sfruttando la fisicità e la generosità di Granado entrato a inizio ripresa. Al 17’ la botta sicura di Tacchini non centra lo specchio. Al 24’ proprio Granado sfiora il sorpasso: servito da Candido, ci prova di testa, ma il tiro è fuori non di molto. La gara procede senza troppi sussulti, la lotta è in mezzo a un campo pesantissimo, fino al 46’ quando la bella rovesciata di Bianchi illude la Robur. Da registrare, per la cronaca, l’espulsione di Pagani dalla panchina, salterà la prossima con il Mazzola.