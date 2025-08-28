Robur: quattro dubbi per domenica. Noccioli sta meglio e può esserci

Sul terreno del Bertoni dell’Acquacalda prosegue la preparazione della Robur in vista del primo test ufficiale della stagione, ovvero quello di Coppa Italia di serie D contro il Poggibonsi. Da valutare la disponibilità dei quattro assenti di sabato scorso: il portiere Michielan (out per febbre contro il Cittadella Vis Modena) dovrebbe tornare regolarmente tra i pali così come ci sono buone speranze per l’esterno d’attacco Noccioli, che nel test contro il Ghiviborgo si era procurato una distorsione alla caviglia che però non sembra destare troppa preoccupazione. Difficile invece pensare di vedere nei 20 tra campo e panchina l’altro portiere Di Vincenzo (sempre alle prese con il problema alla spalla che lo ha tenuto fuori nelle ultime quattro uscite) e i e Giannetti, tenuto fuori sabato sempre per un problema alla spalla rimediato nel test contro il Gubbio.

Riguardo alla probabile formazione il 2007 titolare sarà quello in porta, con Michielen e il terzo portiere, e coetaneo, Paolucci, che andrà in panchina. La difesa ha un solo dubbio visto che si giocano in quattro (Conti, Somma, Cavallari e Zanoni) tre maglie con i primi tre favoriti. Il dubbio è a metà campo, complice anche la scelta degli under. Se a destra ci sarà il 2006 Tosini (e non Ciofi) allora nel mezzo due tra Barbera (2004, quindi over), Vlahovic e Masini (entrambi del 2005). Altrimenti spazio a Rossi (2006) in uno dei due posti a protezione della difesa. Davanti scelte più risicate con Menghi e due tra Lucas, Nardi e Noccioli con Vari esterno a sinistra.

Oggi la società intanto dovrebbe comunicare modalità di acquisto e prezzi dei tagliandi per il primo dei due derby in poche settimane contro il Poggibonsi al Franchi (il secondo, quello di campionato, sarà il prossimo 21 settembre).

Nel frattempo il dato parziale degli abbonamenti a ieri faceva registrare il numero di 825 tessere stagionali acquistate tra rinnovi dei vecchi abbonanti e nuovi sottoscrittori. C’è tempo fino al prossimo 4 settembre, tre giorni prima dell’esordio casalingo contro il Tau Altopascio di domenica 7, per abbonarsi. L’abbonamento, che quest’anno vale anche per la prima squadra femminile, si può acquistare infatti entro e non oltre il giovedì antecedente alla prima gara interna della stagione.

Guido De Leo