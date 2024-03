Robur: Ravanelli, nel nome del padre: "Mi trovo bene, spero di avere spazio"

Mamma Lara "è una santa". Suo marito ha dedicato la vita al calcio e i tre figli, hanno deciso di seguire le orme del padre. "Lavora tanto, con quattro uomini in casa, senza di lei saremmo persi" sorride Carlo Ravanelli. Anche i fratelli Luca e Mattia giocano, lo stesso il cugino Giammarco, che ha avuto anche trascorsi nelle giovanili del Siena. Il papà, non ha certo bisogno di presentazioni.

"Mi spinge sempre a dare il massimo – racconta l’attaccante della Robur –, a essere ‘cattivo’. Anche durante gli allenamenti, se vede che non mi impegno abbastanza, mi rimprovera, se vede che faccio bene, è il primo a complimentarsi. L’importante, mi ha sempre detto, è uscire dal campo senza rimorsi. Crede in me e questo mi dà forza". Stesso ruolo, c’è un gol in particolare, tra i tanti che ha realizzato papà Fabrizio che Carlo avrebbe voluto segnare? "Risposta semplice". "Senza alcun dubbio la rete della finale di Champions contro l’Aiax, strepitosa. Non ero nato, da quando l’ho vista, in video, non me la tolgo dalla testa".

Segnare in questo campionato, intanto, è un desiderio che spera di realizzare. "Non saprei dare un giudizio alla mia stagione – ammette il classe 2005 –: all’inizio ho perso 12 partite perché ho subìto purtroppo due operazioni ai testicoli. Quando sono tornato a disposizione, anche per la qualità e l’esperienza degli altri attaccanti, ho giocato poco. A parte che con la Sinalunghese ho sempre fatto cinque minuti a partita, non ho avuto un rendimento continuo. Spero in questa fase finale di ritagliarmi un po’ di spazio".

Alla stagione della Robur, Ravanelli, dà invece un bel 10. "Siamo imbattuti, con tutti gli scontri diretti a favore, abbiamo collezionato qualche pareggio con squadre più in basso di noi in classifica, ma anche per aver giocato in campi non eccellenti, vedi Lastra a Signa. Credo che fare meglio di così sia difficile".

C’è da mettere soltanto la ciliegina sulla torta: se i bianconeri vincono le prossime tre partite è Serie D. "Tre partite importanti, con in mezzo lo scontro diretto con il Signa – ha affermato Ravanelli –. Mentalmente siamo carichi, dopo i tanti sacrifici fatti durante la stagione, ce lo meritiamo. Intanto pensiamo alla Colligiana: sono sesti in classifica, significa che hanno dei valori, buone qualità. All’andata non li ho visti, perché, appunto, ero fuori. Sarà sicuramente una gara tosta, ma se la affronteremo come le altre, ne usciremo vincenti".