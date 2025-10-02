Robur: Rossi al ‘ballo dei debuttanti’: "Sono contento. Ringrazio il mister"

Non è stata, Siena-Terranuova, soltanto la sua prima partita con la maglia, titolare, della Robur. E’ stata proprio la sua prima partita nel calcio dei grandi. Il classe 2006 Simone Rossi (nella foto), del resto, è approdato sulle lastre dopo 13 anni vissuti nel settore giovanile del Torino.

"Sono molto contento – dice – e ringrazio il mister per la fiducia. Spero di ritagliarmi ancora spazio nell’arco dell’arco del campionato. Le decisioni spettano a lui, che sceglie in base a cosa vede in settimana: di sicuro tutti quanti lavoriamo tantissimo".

"L’impatto con la nuova realtà è stato forte – aggiunge il bianconero –, il mondo della Primavera è completamente diverso da quello dei ‘grandi’, a livello di gioco, di esperienza, di giocatori. La differenza si vede e si sente. Poi, dopo tante stagioni in granata, mi ero abituato alla routine di Torino… Ma sono contento della scelta che ho fatto". Come debutto, è stato bello ‘tignoso’. "Sì, è stata dura con il Terranuova – commenta Rossi –. La partenza si è rivelata tutt’altro che semplice, poi, per merito nostro, come dice anche il mister, siamo riusciti a indirizzarla, grazie alle due espulsioni. Nel primo tempo non siamo riusciti a sbloccarla, nel secondo siamo rientrati con una grande voglia di vincere. Loro hanno segnato, ma in fuorigioco, e alla fine siamo riusciti a penetrare il loro blocco, prima con Somma, poi con l’eurogol di Nardi. Comunque, guardiamo alla prossima". Domenica, in casa del Follonica Gavorrano. "Un altro match che si preannuncia difficile – commenta il centrocampista –: giochiamo in trasferta contro un’avversaria di valore, con tanti uomini di esperienza, molto forti. Ma tanto sarà così fino alla fine".

"Il sistema di gioco di Bellazzini – prosegue –? Sappiamo che all’inizio può destabilizzare, ma è bello. A me piace particolarmente perché sono un calciatore dinamico, a cui piace tanto toccare la palla. Con questo atteggiamento abbiamo sempre il controllo del gioco, con la sfera a nostro favore e gli avversari sono costretti a rincorrere. Un mio modello? Come stile di gioco, anche se non gli assomiglio, Busquets del Barcellona". Dopo cinque giornate è presto per trarre conclusioni, ma un primo bilancio si può fare. "Abbiamo aspettative molto alte, siamo una squadra con grandi ambizioni – chiude Rossi –. Questa società si merita il meglio e anche noi, che lavoriamo tantissimo ogni giorno. Siamo soddisfatti di quanto fatto, ma avremmo dovuto avere il punteggio pieno: sia con il Tau che con lo Scandicci meritavamo di più. Ma niente rimpianti, avanti così".

Angela Gorellini