Robur senza paura. Assalto al Prato!. Bellazzini: "Per noi è un altro esame"

Per l’allenatore della Robur Tommaso Bellazzini (nella foto), "ogni partita che attende la squadra è un banco di prova". Ma, forse, quella di oggi pomeriggio, lo è un po’ di più: al Franchi arriverà il quotato Prato. Un derby sentito, contro la squadra considerata, ai nastri di partenza, l’anti-Grosseto. Il primo confronto con una ‘big’, il primo appuntamento di un novembre ‘da brividi’. Che partita si aspetta, mister?

"Con tantissime insidie. Affronteremo una squadra di blasone, costruita per provare a vincere il campionato, con un organico all’altezza di questo obiettivo, sia a livello di qualità che di profondità. Una squadra strutturata, forte, competitiva, che crea tanto. In biancazzurro ci sono giocatori che possono rompere gli equilibri, attaccanti che trovano con facilità la via del gol. E forti fisicamente. In questo tipo di incontri serve prestare la massima attenzione perché aumentano i rischi di farsi del male".

Sarà un vero e proprio test per la Robur: è d’accordo? "Come sempre: ogni domenica per noi è un esame che dobbiamo cercare di superare. Vero è che oggi incroceremo una squadra di un livello un po’ più alto. Ma per fare un certo tipo di campionato dobbiamo farci trovare sempre pronti, centrando la miglior prestazione". Come è andata la preparazione di questa settimana? "Molto bene: è stata una buona settimana in cui abbiamo lavorato con concentrazione e con serietà, come sempre".

La sfida di oggi darà il laàa un filotto che vi vedrà al cospetto di avversarie tutte di alta classifica, ovviamente Grosseto compreso. "Per me ora c’è solo il Prato". Quali indicazioni avete tratto dal pareggio di domenica scorsa con il Ghiviborgo? "Come sempre abbiamo analizzato attentamente la partita: ci sono diverse cose che dobbiamo ancora migliorare. Fermo restando il fatto che abbiamo conquistato un punto positivo, su un campo difficilissimo per tutti, contro una squadra decisamente ostica, non siamo stati precisi nella lettura di alcune situazioni di gioco, anche perché loro sono stati bravi a complicarle. Si sono contrapposti in maniera sempre diversa e noi non siamo stati bravi, in particolare in fase di costruzione, a trovare uomini liberi in campo. Siamo stati meno fluidi del solito, per questo la partita è stata più bloccata, rispetto alle uscite precedenti".