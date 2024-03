Robur, sfida al Signa. Traguardo vicino. Magrini: "E’ una partita come le altre"

Guarda alla partita di oggi "come a tutte le altre", Lamberto Magrini (nella foto). Anche se la sfida con il Signa può sancire la promozione in Serie D della sua Robur.

"In settimana ci siamo preparati con serietà e impegno – ha affermato alla vigilia della gara l’allenatore bianconero – come sempre, perché una squadra chiamata a vincere deve metterci ogni volta il meglio di se stessa. Vediamo se la matematica ci darà ragione oggi o la prossima settimana. In ogni caso noi continueremo a rispettare l’impegno fino alla fine, per lealtà sportiva, per dimostrare di essere dei professionisti, come accaduto finora, e per onorare la maglia e la società che ci pagherà fino a giugno".

Al Berni arriverà il Signa, avversario tosto. "Il fatto che non abbiano mai perso fuori casa la dice tutto sulla forza e sulla compattezza dei nostri avversari – ha sottolineato Magrini –. Negli impegni esterni, nel girone di andata, hanno anche fatto un punto più di noi. In squadra ci sono quattro-cinque giocatori che sono stati tra i professionisti. La loro sfortuna aver trovato sul proprio cammino il Siena che ha sbagliato pochissimo. Altrimenti insieme al Terranuova Traiana e allo Scandicci, si sarebbero giocati fino all’ultimo la vittoria del campionato". La Robur si presenterà all’appuntamento forte del bel successo del Manni di Colle. "Mi è piaciuta la prestazione dei ragazzi – ha commentato il mister –: nelle ultime partite esterne, fatta eccezione per quella con l’Asta, non avevamo fatto bene, né a livello tecnico, né di risultato. Con la Colligiana, invece, ho rivisto una squadra convinta e desiderosa di far subito suo il risultato. Le intenzioni si sono capite dai primi minuti, non siamo scesi in campo per amministrare, ma per sbloccarla e vincerla, come deve fare una squadra che mira al massimo traguardo".

In campo, oggi, scenderanno gli stessi undici di domenica, con Boccardi trequartista. "Candido ieri ha lavorato regolarmente con la squadra, ci ha messo gamba e cattiveria; è recuperato e a disposizione, ma partirà dalla panchina – ha spiegato l’allenatore della Robur –. Pippo lo conosco da cinque anni, l’ho utilizzato sulla trequarti anche in Serie C, rischiando, visto che la squadra non era tra le top. Mi ha sempre dato ampie garanzie, perché segna, è forte nell’uno contro uno, attacca la profondità e si sacrifica dando una grande mano alla squadra – conclude l’allenatore bianconero Lamberto Magrini – . E’ un lusso per questa categoria".