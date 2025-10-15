Robur, si allunga la fila in infermeria. Infortunio anche per Giannetti

La gara con il Cannara ha regalato al Siena tre punti preziosi da mettere in cascina, gli ha permesso di tenersi stretto il primo posto, pur in coabitazione con il favoritissimo Grosseto. E’ stata un’altra iniezione di fiducia e di autostima per la squadra di Bellazzini (foto), squadra tutta nuova che sta muovendo i primi passi nel suo percorso di crescita. Eppure, la vittoria, ha lasciato degli strascichi: Niccolò Giannetti, costretto a uscire anticipatamente dal campo qualche minuto dopo il suo ingresso, ha subìto una lesione al flessore della gamba destra. L’attaccante, pertanto, dovrà rimanere ai box per qualche settimana. Una brutta tegola, per il bianconero e per la Robur. Inizialmente fuori dal progetto, Giannetti ha fatto di tutto per rimanere, per non togliersi di dosso la maglia balzana, che tanto ama. Ci è riuscito, portando all’interno dello spogliatoio, esperienza e attaccamento, diventando, come dicono i suoi compagni, "un esempio da seguire". Con l’assenza di Menghi, ha dato anche il suo contributo dal campo, unico centravanti in rosa, oltre al numero 32. Menghi è appena rientrato, non è ancora al top della condizione: senza Giannetti, allora, sarà di nuovo Noccioli a fare il ‘falso nove’, ruolo in cui ha giocato in questo primo scorcio di campionato, quando l’ex Real Monterotondo dovrà tirare il fiato. L’infermeria bianconera inizia a essere davvero pienotta: oltre al senese, sono ancora in fase di recupero il 2006 Tosini, Nardi e Cavallari che continuano a lavorare a parte e che ne avranno ancora per un po’, prima di tornare a disposizione di mister Bellazzini. Assenze pesanti: Nardi è un po’ il fiore all’occhiello di questo Siena, il giocatore con maggiore qualità, quello che gli allenatori avversari toglierebbero sempre volentieri dallo scacchiere bianconero. Con tre reti realizzate è, ancora, il miglior marcatore della squadra. Intanto, la trasferta sul campo del Sansepolcro, si avvicina (fischio di inizio domenica alle 15): il mister potrebbe riproporre gli stessi uomini a cui ha dato la maglia titolare la scorsa partita; tenere fuori Barbera è una scelta difficile, ma Ciofi, che può giocare ammesso l’impiego di Rossi, per l’obbligo degli under, si sta rivelando un’arma in più per la Robur. La preparazione di Somma e compagni proseguirà oggi con una doppia sessione, mentre per domani e venerdì sono in programma allenamenti mattutini. Si svolgerà al mattino anche la seduta di rifinitura.