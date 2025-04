Robur Siena verso il derby di Grosseto: in dubbio Cavallari e Di Paola

Una settimana separa la Robur dalla gara più decisiva della stagione, il derby di Grosseto, atto finale della stagione regolare. L’obiettivo dei bianconeri è uno solo, vincere, sperando che chi è davanti possa compiere un passo falso.

Alla ripresa degli allenamenti saranno da valutare le condizioni di Cavallari: il difensore, alle prese con una lesione muscolare, nei prossimi giorni, dovrebbe riprendere a correre, ma difficilmente riuscirà a recuperare per la trasferta in Maremma. Sotto osservazione anche Di Paola: il giovane terzino, già da un po’ di tempo, è alle prese con un problema alla spalla. "Per essere un 2005 sta dimostrando un grande carattere – ha spiegato mister Voria –, sta andando avanti nonostante il dolore, centrando oltretutto buone prestazioni. Credo che possa essere un vanto per il Siena, ma anche per tutti i senesi".

Lo staff medico bianconero dovrà valutare anche Carbé, non al top per un guaio al flessore (per la gara di ieri era tra i convocati, ma è poi andato in tribuna), mentre non sarà sicuramente del derby di Grosseto il lungodegente Ricchi, che prosegue con il proprio programma di recupero.