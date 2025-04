Robur Siena: vittoria schiacciante contro Ostiamare riaccende speranze play off

Se la Robur voleva riscattarsi dopo la sanguinosa sconfitta di Seravezza, contro l’Ostiamare ha consegnato un compito quasi perfetto. Dopo un primo tempo un po’ contratto, in cui era comunque riuscita a passare in vantaggio, nella ripresa, la squadra di Voria ha annientato i viola del sempre apprezzato Minincleri, ha dilagato, calando, per la prima volta in stagione, un meritatissimo poker. Boccardi, autore di un gol e di un assist, si è dimostrato nuovamente un’arma in più, Mastalli (foto) un giocatore ritrovato. Giannetti, che ha firmato una doppietta, ha trovato quella gloria inseguita durante tutto il campionato. Un campionato al quale, adesso, Bianchi e compagni vogliono dare seguito. Non hanno in mano il loro destino, i bianconeri, legato a quello di chi è davanti, ma i tre punti conquistati domenica al Franchi hanno certamente aumentato le chance di cogliere, proprio all’ultima giornata, sul campo del Grosseto, adesso indietro di due gradini, la qualificazione ai play off.

Riflettori puntati, quindi, sul Ghiviborgo, 51 punti, tre in più del Siena, e sull’Orvietana, uno in più, rientrata prepotentemente in corsa nella parte finale della stagione. Stando ai numeri l’ipotesi più probabile è che la Robur, ammesso centri l’obiettivo, acceda agli spareggi da quinta classificata. Perché ciò accada deve batter il Grosseto e l’Orvietana deve non vincere; deve battere il Grosseto e il Ghiviborgo deve perdere; può pareggiare a Grosseto, ma l’Orvietana deve perdere. C’è anche una remota possibilità di conquista della quarta piazza: questa condizione si verificherebbe nel caso in cui i bianconeri vincessero il derby dello Zecchini, il Ghiviborgo perdesse e l’Orvietana non vincesse. La possibilità è remota perché i lucchesi affronteranno la Fezzanese già retrocessa, in una gara, quindi, sulla carta più che abbordabile, per quanto ogni incontro abbia una storia a sé (e la Robur lo sa bene…). L’Orvietana, invece, incrocerà il Trestina, squadra che in casa ha sempre dato del filo da torcere a tutti e che è in piena lotta salvezza (anche nella parte bassa della graduatoria la battaglia è accesissima). In ogni caso, qualora i ragazzi di Voria riuscissero a qualificarsi ai play off, giocherebbero, in virtù della posizione di classifica al termine della stagione regolare, lontano dal Franchi: gli accoppiamenti sono infatti seconda contro quarta e terza contro quinta.