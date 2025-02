Robur: tutto pronto per la volata finale. Nove giornate da sfruttare al meglio

Mancano nove giornate al termine della stagione: i punti in palio pesano ogni settimana di più, per le squadre che hanno un obiettivo nel mirino. Quello del Siena è arrivare il più in alto possibile, magari al secondo posto, alle spalle di quel Livorno che, dopo aver preso la rincorsa nelle prime giornate, sta volando dritto dritto verso la Serie C. La classifica lascia ben sperare: sono 5 i punti che separano i ragazzi di Magrini dalla coppia Fulgens Foligno-Seravezza Pozzi, due quelli di distacco dal Grosseto, quarta forza del girone e gli scontri diretti con umbri e maremmani ancora da giocare.

Delle nove partite che rimangono, Bianchi e compagni, quattro le disputeranno in casa (contro Terranuova Traiana, Figline, Follonica Gavorrano e Ostiamare), cinque in trasferta (contro Sangiovannese, Fulgens Foligno e Grosseto, come detto, Trestina e Fezzanese). Fino a questo momento i numeri dei bianconeri mostrano un sostanziale equilibrio tra i gettoni conquistati al Franchi e quelli ottenuto lontano dal pubblico amico: 20 e 20. All’ombra di San Domanico sono arrivate 6 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte (13 gol fatti e 12 subiti), fuori 5 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte (8 gol fatti e 7 subiti).

Dalla trasferta di San Giovanni Valdarno, quindi, la Robur vuole tornare a casa a pancia piena, dopo la sconfitta di Livorno e l’incolore pareggio con il Poggibonsi. Vincere, anche senza il supporto dei propri tifosi che, incredibilmente, non potranno seguire la squadra al Fedini. Per la partita mister Magrini ritroverà Cavallari, di rientro dalla squalifica: il difensore si riprenderà il posto al centro della linea, a fianco di Achy, con Morosi e Di Paola (diffidato), rispettivamente sulla corsia destra e mancina.

Da vedere se sarà della partita Lollo: il centrocampista, dopo il lungo stop, è prossimo al rientro, in questi giorni è sotto l’attenta osservazione dello staff medico per valutare una eventuale convocazione. Sicuro assente Ricchi che, dopo l’intervento chirurgico, ha un lungo percorso di recupero davanti. Nessun problema per Boccardi: l’attaccante, uscito acciaccato dal derby con il Poggibonsi, in questi giorni si è allenato regolarmente. Dovrebbe quindi essere in campo, visto il buon momento che sta attraversando. Non è escluso che al suo fianco possa tornare Galligani.