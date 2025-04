Robur: ultime sedute di allenamento prima della sfida con l'Ostiamare

Sul campo dell’Acquacalda la Robur svolgerà le ultime due sedute di allenamento (la sessione di stamani e la rifinitura di domani mattina) prima del fischio di inizio della gara con l’Ostiamare, ultimo incontro casalingo dell’attuale stagione sportiva, regolare almeno. Mister Voria sta valutando le diverse soluzioni per la costruzione dell’undici titolare, con diverse assenze a cui far fronte: Cavallari, infortunatosi a Seravezza, è alle prese con una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Domenica non ci sarà e potrebbe non esserci anche nella/e partita/e successive. Lo stesso Lollo che, come il compagno costretto a uscire anticipatamente dal campo contro la Fezzanese, deve vedersela con una distorsione alla caviglia destra. La loro assenza va ad aggiungersi a quella del lungodegente Ricchi, già pesante, essendo l’unico terzino mancino in rosa oltre al giovane Di Paola. In difesa pertanto le scelte sono forzate: ad affiancare Achy, al centro della difesa, sarà Biancon assente nel turno pre pasquale per squalifica. A destra dovrebbe agire Morosi (l’alternativa è Pescicani), mentre a sinistra ci sarà, salvo sorprese, Di Paola (che nei giorni scorsi ha accusato un problemino alla spalla). A centrocampo e in attacco le alternative non mancano, Masini scalpita, lo stesso Boccardi e Giannetti.