Robur, un campionato ricco di insidie. Avversari di qualità e molto ambiziosi

Si preannuncia un girone molto equilibrato quello E di serie D. Le avversarie dirette che si contenderanno, almeno sulla carta, l’unico posto disponibile per la C, sono tante e tutte piuttosto agguerrite. Impossibile non iniziare dal Follonica Gavorrano che lo scorso anno è giunto secondo lottando con la Pianese fino alla penultima giornata. La rosa del dg Vagaggini si è ulteriormente rafforzata e sicuramente i rossoblu daranno del filo da torcere anche quest’anno a chi vorrà vincere. Poi restando in Maremma c’è il Grosseto, terza forza lo scorso anno e autore di una bella rimonta nella seconda parte di stagione coincisa con l’arrivo sulla panchina unionista di mister Malotti, specializzato in risollevare squadre in difficoltà. La conferma del tecnico fiorentino unita a quelle di alcuni elementi chiave della scorsa stagione come l’ex Badesse e Poggibonsi Riccobono mettono il Grosseto, che si è anche rinforzato, tra le favorite d’obbligo del girone. Discorso simile per quella che forse sulla carta è la più accreditata al ritorno nei professionisti, ovvero il Livorno dello specialista in promozioni Indiani. Reduce da un ottimo biennio ad Arezzo e prima ancora dalla storica vittoria della D a San Donato Indiani ha accettato Livorno con garanzie tecniche importanti anche se in questa fase l’allenatore di Certaldo lamenta l’assenza di una prima punta che possa affiancare Regoli in attacco.

Se la società, tutt’ora nel mirino dei tifosi, dovesse accontentarlo con un pezzo da novanta il Livorno sarebbe a maggiore ragione la favorita numero uno. La serie D però è spesso ricca di sorprese e allora vale la pena di citare Montevarchi, San Donato e Serravezza, che si sono mosse bene sul mercato e soprattutto l’Ostiamare guidata dall’ex trequartista del Siena Minincleri alla sua prima esperienza in panchina dopo aver terminato la carriera da giocatore proprio sul litorale romano. Ad Ostia sono arrivati calciatori del calibro di Forte, Checchi, De Crescenzo e dell’ex Pianese Kouko per cui i biancoviola si candidano ad essere una delle possibili alternative alle già citate. Il Siena, specie se troverà una conclusione l’annosa vicenda societaria, potrebbe recitare un ruolo da protagonista anche se la concorrenza a differenza della passata stagione è molto agguerrita.

Guido De Leo