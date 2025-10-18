Robur, un mese e mezzo di fuoco!. A fine novembre tutto sarà chiaro

Il Siena scalda il motore. Per la partita di domani pomeriggio sul campo del Sansepolcro, ma anche per gli impegni che dovrà onorare tra la fine di ottobre e tutto novembre. Un mese e mezzo, più o meno, che può dire moto sul futuro della squadra di Bellazzini, chiamata ad affrontare praticamente tutte le squadre di alta classifica, o comunque quelle accreditate ai nastri di partenza come le nobili del raggruppamento. Come se la doppia trasferta Sansepolcro-Ghiviborgo non bastasse, il rientro al Franchi, il 2 novembre, sarà con il Prato. Gli addetti ai lavori, fin dall’inizio, considerano i lanieri l’anti-Grosseto, per il valore dell’organico, sostenuto da una tifoseria che è un lusso per la D (si prevede, al vecchio Rastrello, la presenza di centinaia di sostenitori ospiti). La settimana successiva, il 9 novembre (undicesima giornata), la Robur giocherà di nuovo lontano dalle mura amiche: avversario di turno il Foligno, a oggi quarta forza del girone, avversaria di assoluto livello. Sette giorni dopo, all’ombra di San Domenico, andrà in scena la sfida con il San Donato Tavarnelle, tra i principali protagonisti in questo squarcio iniziale di campionato. Il confronto con la squadra di Bonuccelli sarà la prova generale in vista dell’atteso big match stagionale, ovvero il derby con il Grosseto, in calendario il 23 novembre allo stadio Zecchini. Una partita che non ha certo bisogno di presentazioni, in cui i punti in palio sono pesantissimi e che le tifoserie sentono particolarmente. Decisamente ostico sarà anche l’incontro successivo: a pestare l’erba del Franchi, per la 14ma giornata (30 novembre), il Seravezza Pozzi, squadra che da anni ben figura in quarta serie, sempre pronta a scombinare i piani a chi si trova davanti.

Questo il quadro, è evidente quanto in un mese e mezzo, più o meno, si possano decidere le sorti di una stagione o almeno dare alla stessa un’impronta determinante. Il Siena ne è consapevole e non vuole farsi trovare impreparato, con la speranza di recuperare più giocatori possibile: non saranno della partita, domani, Tosini, Nardi, Cavallari e Giannetti, ai quali potrebbe aggiungersi Rossi, alle prese con un’infezione all’alluce; il problema non è di grave entità, ma potrebbe costringerlo ai box (è in via di valutazione).