Robur Uopini in allenamento per la sfida con l'Audax Rufina

Proseguono a Uopini gli allenamenti della Robur, in vista della sfida di domenica in casa dell’Audax Rufina. Mister Magrini, oltre al lungodegente Ravanelli, dovrà rinunciare a Cristiani che ha rimediato al Berni, contro la Baldaccio Bruni, una lesione al retto femorale. Per il resto l’intero organico sarà a disposizione del tecnico. Dopo l’allenamento congiunto di ieri pomeriggio, la preparazione, per Bianchi e compagni, proseguirà oggi e domani con la rifinitura. I tifosi bianconeri che volessero seguire la squadra al Comunale di Rufina, potranno acquistare i biglietti allo stadio domenica, prima del fischio di inizio (10 euro intero, 5 euro ridotto).