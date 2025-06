Robur: valutazioni in corso sul mercato. Dopo gli addii c’è attesa per gli arrivi

Dopo le comunicazioni di mercoledì che ufficializzavano una sorta di rimpasto interno alla Robur con l’ormai ex direttore generale Farina passato al settore giovanile e lo svedese Dahlin che lo sostituisce nel ruolo di club manager ad interim c’è attesa per quelle che saranno le scelte a livello tecnico da parte del direttore sportivo Guerri e del socio con delega all’area sportiva Englund. Per ora sono stati ufficializzati solo gli addii di elementi a cui il contratto scadrà tra due settimane, ovvero Bianchi, Masini, Candido e Morosi. Restano da valutare elementi come Achy, Biancon e Giusti ad esempio ma anche chi pur avendo un accordo in mano valido anche per la prossima stagione (Giannetti, Lollo, Mastalli) deve essere valutato da Bellazzini per capire se può fare parte o meno del progetto tecnico del nuovo corso bianconero. Una società, quella del Siena Fc, in cui una quota di minoranza la detiene ancora Simone Giacomini, balzato ieri all’onore delle cronache per raggiunto con la sua società Bazr (una app di ‘live social commerce’) un accordo con la Lega di A. "La Lega Serie A si conferma all’avanguardia nell’adottare nuovi linguaggi e formati di intrattenimento - afferma Giacomini, fondatore di Bazr - Questa partnership nasce da una visione comune: costruire una relazione diretta, autentica e partecipativa con i tifosi, trasformando ogni partita, ogni gesto tecnico, ogni storia in un contenuto da vivere e condividere". Il logo di Bazr fu anche sulle maglie bianconere nelle primissime uscite dello scorso campionato prima della cessione della maggioranza delle quote al gruppo svedese da parte dell’imprenditore romano. A proposito di Giacomini: Bernardo Corradi, che era stato un tramite importante per portare l’imprenditore ex Triestina a Siena nel settembre del 2023, lascia la Under20 azzurra (dopo aver allenato anche la Under16, 17 e 19) per entrare nello staff tecnico di Allegri al Milan. Con lui potrebbe esserci anche un lontano ex bianconero, ovvero Claudio Filippi che fu preparatore dei portieri del Siena nel 2006/07 (con Mario Beretta in panchina) e poi per 15 anni alla Juventus tra prima squadra e settore giovanile (nell’ultima stagione con l’avvento di Motta).

Guido De Leo