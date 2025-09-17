Robur verso il derby con Poggibonsi. Entrambe le squadre cercano punti

E’ un derby antico che evoca inevitabilmente le stagioni in C2 della fine degli anni ’80, quando Robur e Poggibonsi si sono sfidate in gare diventate poi memorabili da entrambe le parti. Ma poi c’è il presente, che vede due formazioni affamate di punti e che si conoscono molto bene considerando anche che si sono sfidate poco più di quindici giorni fa in Coppa Italia di serie D con i bianconeri che grazie a Lucas e al rigore di Nardi ribaltarono l’iniziale vantaggio dei Leoni con Boriosi. Lo scorso anno, parlando solo dei precedenti al Franchi, finì a reti bianche un derby tutt’altro che memorabile a differenza di quelli del passato in cui agonismo e determinazione erano spesso aspetti prioritari rispetto alla tecnica. Era il 23 febbraio e le squadre di Magrini e Calderini, poi entrambi esonerati, non si fecero, eufemisticamente, del male. Finì 0-0 anche la sfida dell’11 ottobre 2014 (era un anticipo di sabato come sarà il prossimo derby) che però valeva decisamente di più per la classifica visto che le formazioni di Morgia e Fusci si diedero battaglia fino all’ultima giornata per la vittoria del campionato. Prima di questi precedenti recenti le strade di bianconeri e giallorossi si era incrociate come detto a fine anni 80, ovvero nell’88/89 e nell’89/90 entrambe in C2. Per quando riguarda le sfide giocate al Rastrello nel marzo 89 le due squadre, dirette da un giovane Collina, pareggiarono 1-1. Per i leoni in gol Cocciari su rigore. Il pari fu del compianto Tintisona. Un anno dopo, marzo 90, stesso punteggio: giallorossi avanti con Fusci, pari di Mucciarelli. Quel Siena, guidato da mister Perotti e rimasto nel cuore dei tifosi, alla fine del campionato sarà promosso in C1. Tutti di D invece gli altri match giocati negli anni ’70. Nel 75/76 la Robur, che anche in quella occasione sarà promossa, vinse 2-0 (2 novembre 75) grazie a Colombi e Jesari. Il 23 febbraio dello stesso anno (stagione 74/75) finì invece 1-0 sempre grazie a Jesari. Proseguendo a ritroso, nel 73/74 finì 2-1 per i leoni (Illiano, poi Bruni e Gattai) mentre nel 72/73 vinsero i bianconeri 3-0 (doppietta di Forte e Rossetti). Il primo precedente ufficiale in assoluto è però quello del 55/56 nell’allora IV serie: vittoria Robur per 2-0 (due volte Zaramella). In totale i precedenti in campionato, tra Franchi e Lotti sono 18 con 8 vittorie bianconere, 6 pareggi e 3 successi giallorossi.

Guido De Leo